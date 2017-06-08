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08.06.2017 22:33
2 Комментариев

Фурсенко согласился не менять слова гимна "Зенита"

Новый глава "Зенита" Сергей Фурсенко во время прошедшей сегодня встречи с болельщиками согласился отказаться от изменений в гимн "Зенита".

Как сообщили "Фонтанке" участники встречи, к Фурсенко обратился один из ветеранов фанатского движения Петербурга, заводящий 33-го сектора Евгений "Шляпа" Степанов. Степанов – один из авторов гимна "Зенита" на мотив песни Соловьева-Седого "Песня рабочей молодёжи" "Город над вольной Невой".

Степанов попросил не вносить изменения в канонический текст гимна, права на который были переданы фанатами в клуб.

Фурсенко ответил, что он всего лишь хотел заменить названия клубов "Гамбург" и "Рапид" на более актуальное "Челси" и название города Мадрид, в котором играет "Реал", победитель двух последних розыгрышей Лиги Чемпионов.  Также Фурсенко уточнил, что на изменениях он настаивать не будет.

О намерении осовременить гимн "Зенита" Сергей Фурсенко заявил 2-го июня в интервью газете "Известия".

 


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комментарии пользователей (2)
Snaky
8 июня 2017 г. 23:36
Когда-же футболисты будут писать на бумужка "Я попал мячом в ворота (ДА) (НЕТ)"??!!
pleazant
8 июня 2017 г. 23:25
Неужели кому то интересен этот дяденька,которого посадили руководить-руками водить,вот он и водит,всех разводит.Мне непонятно почему фанаты спрашивают,нельзя ли им гимн оставить,но почему то не спрашивают,можно ли им скандировать мат и жечь фаеры,может добрый дядя и это разрешит.Насчёт гимна скажу так,он близок к похоронному маршу.Гимн футбольного клуба должен давать драйв,поднимать настроение,и даже,может быть добавлять агрессии в поддержке,а здесь...был на последней игре,вдруг посреди первого тайма,как у Высоцкого...послышалось пенье заунывное...,после таких гимнов спать хочется,только испортили хорошую песню.Уж лучше была бы песня про синебелоголубое,небо,поле,пиво и тд.,по крайней мере веселее.
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