Фурсенко согласился не менять слова гимна "Зенита"

Новый глава "Зенита" Сергей Фурсенко во время прошедшей сегодня встречи с болельщиками согласился отказаться от изменений в гимн "Зенита".

Как сообщили "Фонтанке" участники встречи, к Фурсенко обратился один из ветеранов фанатского движения Петербурга, заводящий 33-го сектора Евгений "Шляпа" Степанов. Степанов – один из авторов гимна "Зенита" на мотив песни Соловьева-Седого "Песня рабочей молодёжи" "Город над вольной Невой".

Степанов попросил не вносить изменения в канонический текст гимна, права на который были переданы фанатами в клуб.

Фурсенко ответил, что он всего лишь хотел заменить названия клубов "Гамбург" и "Рапид" на более актуальное "Челси" и название города Мадрид, в котором играет "Реал", победитель двух последних розыгрышей Лиги Чемпионов. Также Фурсенко уточнил, что на изменениях он настаивать не будет.

О намерении осовременить гимн "Зенита" Сергей Фурсенко заявил 2-го июня в интервью газете "Известия".