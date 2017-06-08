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08.06.2017 22:30
6 Комментариев

В юрслужбе ЗакСа сочли невозможным референдум по отзыву оппозиционных депутатов

Юридическая служба Законодательного собрания Петербурга посчитала невозможным проведение референдумов по отзыву оппозиционных депутатов ЗакСа и запрету анонимности в Интернете. Заключение 9 июня рассмотрят в городском парламенте на заседании комитета по законодательству.

Как говорится в документе, на референдум не могут быть вынесены вопросы о персональном составе органов государственной власти субъекта России. Также юристы пришли к выводу, что вопрос об отзыве депутатов может нести неопределенность правовых последствий. Что же касается референдума о запрете анонимности в Интернете, специалисты пришли к выводу, что такое предложение может нарушить федеральный закон, согласно которому гражданин может законным способом осуществлять поиск информации в любых формах и любых источниках, а  также закон о персональных данных.

В конце мая стало известно, что инициативная группа из 20 человек предложила провести два референдума, документы были поданы в Горизбирком и сочтены комиссией корректными в течение рекордных полутора дгней.

Граждане, позже идентифицированные, как близкие к партии «Единая Россия», хотели спросить у горожан: «Считаете ли Вы необходимым отозвать депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва Амосова Михаила Ивановича, Вишневского Бориса Лазаревича, Дмитриеву Оксану Генриховну, Ковалева Алексея Анатольевича, Резника Максима Львовича, Трохманенко Сергея Владимировича?» и «Считаете ли Вы необходимым обязать граждан, использующих сеть Интернет на территории Санкт-Петербурга, удостоверять свою личность при использовании сети Интернет в порядке, предусмотренном законом Санкт-Петербурга?».

В ответ в Законодательном собрании инициировали поправки к закону о референдуме, ужесточающие возможность его проведения: численность инициативной группы была увеличена с 20 до 300 человек. В комитете по законодательству городского парламента пояснили это тем, что «институт референдума перестал восприниматься как особая форма волеизъявления граждан, а стал одним из инструментов манипуляции».


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комментарии пользователей (6)
Randy
9 июня 2017 г. 00:34
действительно удивительно. В юрслужбе ЗАКСа прочитали закон )
pleazant
9 июня 2017 г. 00:03
Провластное окружение уже просто перешло к наглому шельмованию неугодных властям людей,но их юристы вовремя приостановили,т.к.,после последних решений принятых ЗАКСом,а фактически "Единой Россией",разрешающих строительство в парке Малиновка и прокладку дороги в Удельном парке,под референдум могут попасть и их имена.
alexadmin
9 июня 2017 г. 00:00
А всех разом нельзя?
Police
8 июня 2017 г. 23:05
Имена и домашние адреса "юристов" сточно мне в Л.С. !!! Будем разбираться!!! Это же не по-путински!!! Нет оппозиции!!! В СПб полковник Макаров главный! И, кстати, он не гей! Врут курсанты! Мочи оппозицию!!!
Snaky
8 июня 2017 г. 22:46
Также юристы пришли к выводу, что вопрос об отзыве депутатов может нести неопределенность правовых последствий.
Чую, тут кроется истина. Создашь прецедент — потом и тебя уйдут. А от кормушки ой как не хочется самостоятельно отходить. :))) upd. С третьей стороны — у нас хоть какого-нибудь, пусть даже самого завалящегося дипутата, народ отправил туда, откуда он пришел? Я вот лично не слышал такого.
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