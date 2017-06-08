В юрслужбе ЗакСа сочли невозможным референдум по отзыву оппозиционных депутатов

Юридическая служба Законодательного собрания Петербурга посчитала невозможным проведение референдумов по отзыву оппозиционных депутатов ЗакСа и запрету анонимности в Интернете. Заключение 9 июня рассмотрят в городском парламенте на заседании комитета по законодательству.

Как говорится в документе, на референдум не могут быть вынесены вопросы о персональном составе органов государственной власти субъекта России. Также юристы пришли к выводу, что вопрос об отзыве депутатов может нести неопределенность правовых последствий. Что же касается референдума о запрете анонимности в Интернете, специалисты пришли к выводу, что такое предложение может нарушить федеральный закон, согласно которому гражданин может законным способом осуществлять поиск информации в любых формах и любых источниках, а также закон о персональных данных.

В конце мая стало известно, что инициативная группа из 20 человек предложила провести два референдума, документы были поданы в Горизбирком и сочтены комиссией корректными в течение рекордных полутора дгней.

Граждане, позже идентифицированные, как близкие к партии «Единая Россия», хотели спросить у горожан: «Считаете ли Вы необходимым отозвать депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва Амосова Михаила Ивановича, Вишневского Бориса Лазаревича, Дмитриеву Оксану Генриховну, Ковалева Алексея Анатольевича, Резника Максима Львовича, Трохманенко Сергея Владимировича?» и «Считаете ли Вы необходимым обязать граждан, использующих сеть Интернет на территории Санкт-Петербурга, удостоверять свою личность при использовании сети Интернет в порядке, предусмотренном законом Санкт-Петербурга?».

В ответ в Законодательном собрании инициировали поправки к закону о референдуме, ужесточающие возможность его проведения: численность инициативной группы была увеличена с 20 до 300 человек. В комитете по законодательству городского парламента пояснили это тем, что «институт референдума перестал восприниматься как особая форма волеизъявления граждан, а стал одним из инструментов манипуляции».