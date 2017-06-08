Мотоциклисту-растеряхе с ЗСД донесли еще четыре миллиона

В Петербурге прожолжается сбор 12 миллионов рублей, выброшенных на ветер при шустрой езде по Западному скоростному диаметру. Еще четыре миллиона после публикации «Фонтанки» принесли в полицию добросовестные пенсионеры.

Как стало известно нашему изданию, вечером 8 июня в 53 отдел полиции Приморского района пришла супружеская пара и сгрузила на стол оперативному дежурному упаковки пятитысячных купюр.

«Вот, на ЗСД подобрали. Наверное, их кто-то ищет», – пояснили они.

В упаковках оказались четыре миллиона рублей.

Денежный дождь на 24-м километре диаметра устроил 40-летний мотоциклист. Поздним вечером 6 июня он мчал от развязки с Богатырским проспектом в сторону Белоостроова. Пачки высыпались из расстегнувшегося рюкзака.

Ранее в полицию донесли пару собранных миллионов.