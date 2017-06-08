Сергей Фурсенко рассказал болельщикам "Зенита" о победе в Лиге Европы и новых футболистах

Сегодня вечером в офисе "Зенита" на улице Верности состоялась закрытая встреча нового руководителя клуба Сергея Фурсенко и избранных болельщиков. По информации "Фонтанки", болельщиков выбирали слепым способом среди обладателей абонементов с 2008-го года. На встрече присутствовало около 150 человек.

В рамках встречи Фурсенко сообщил, что задача в предстоящем розыгрыше Лиги Европы только одна: победа. Потому что в 2006-м году он обещал три Еврокубка за 10 лет, два выиграли, а время уходит.

Также новый глава "Зенита" рассказал, что тренера Роберто Манчини приглашали с конкретной задачей: выиграть Лигу Чемпионов. Что же касается новых игроков, то в ближайшее время команду усилят два сильных, дорогих футболиста, которые, по словам Фурсенко, всем точно понравятся.