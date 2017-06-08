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08.06.2017 21:38
7 Комментариев

Госстройнадзор: Храм Святой Нины в Полежаевском парке построен без разрешения

Храм Святой Нины в парке Красносельского района Петербурга не имел разрешения на строительство. Об этом говорится в документе, направленном 8 июня петербургской Службой строительного надзора (Госстройнадзором) в комитет имущественных отношений (КИО).

Как указано в обращении ведомства к заместителю председателя комитета Ксении Кононевской, в Госстройнадзор из городской и районной прокуратур поступили обращения петербуржцев о законности строительства церкви в Полежаевском парке (между Петергофским шоссе, проспектом Маршала Жукова, Авангардной улицей и проспектом Ветеранов). В Госстройнадзоре выяснили, что разрешение на возведение храма не выдавалось,а строители даже не подавали в службу заявлений о выдаче подобного документа. Строительный надзор на объекте не велся.

Таким образом, как считают в надзорном органе, нарушены имущественные интересы Петербурга, и КИО должен разобраться в этом вопросе.

Защитники парка рассказали «Фонтанке», что после того, как там некоторое время назад был возведён храм святой Нины, рядом с ним начали сносить деревья, появились «помойки, жилой дом, гараж, какие-то лачуги». Жители обратились с претензиями в комитет по благоустройству и 24 мая 2017 года получили ответ (имеется в распоряжении «Фонтанки»), в котором говорится, что в настоящее время рассматривается вопрос о корректировке границ парка, и занятый храмом участок может быть из него исключен. Получив такой ответ, активисты написали целый ряд жалоб – к президенту, в прокуратуру, в городскую администрацию, а также обратились к депутату Законодательного собрания Максиму Резнику, который отреагировал, направив в комитет по охране памятников (КГИОП) запрос по поводу состояния парка и разрешений на строительство, поскольку одна из его частей является объектом культурного наследия регионального значения.

Полежаевский парк известен своим военным мемориалом – Аллеей славы, состоящей из двух обелисков и аллеи из 900 берёз, которые символизируют количество блокадных дней.

«Парк переживает не лучшие времена: он частично заболочен, канал не прочищен он мусора, вдоль Аллеи Славы не установлены фонари, нет урн, садовых диванов, площадки для выгула крупных собак, происходят незаконные вырубки зелёных насаждений, возводятся непонятные постройки, более походящие на помойки», – говорится в обращении защитников рекреационной зоны. Жители настаивают на сносе «незаконных церковных построек» в парке, а на их месте предлагают размещать памятники, посвящённые защитникам Ленинграда во время Великой Отечественной войны.


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комментарии пользователей (7)
Zepp
8 июня 2017 г. 22:13
Снести к черту! (Как бы это не звучало)
Деревенский
8 июня 2017 г. 22:11
tost: Если он стоит там незаконно, то не важно какой срок он там стоит. Его нужно снести.
Деревенский
8 июня 2017 г. 22:10
Интересно, в какой срок обяжут РПЦ снести незаконное строение?
Steady
8 июня 2017 г. 22:07
Циник: А зачем сносить то? Конюшню чтоль там строить собрались?
Циник
8 июня 2017 г. 22:05
Сносить? Опасное дело, чувства верующих могут быть затронуты. И скорее всего все будет как есть, ведь РПЦ у нас не обычная организация.
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