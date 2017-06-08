В Петербурге арестовали мурманскую дворянку за кухонный гарнитур на полмиллиона

Россиянку с немецкой фамилией дворянского происхождения в Петербурге заподозрили в мошенничестве. Якобы, под видом простой смертной она обещала петербуржцу кухонный гарнитур, платить за который пришлось петербургской фирме.

Как стало известно «Фонтанке», о самом преступлении в полицию еще в январе 2017 года сообщила генеральный директор компании, занимающейся квартирным дизайном в общем и напольными покрытиями в частности. Туда пришел разгневанный клиент с требованием отдать кухонный гарнитур стоимостью в 543 тысячи рублей. Как уверял мужчина, к нему приехала женщина, которая представилась главой все той же фирмы по фамилии Бубенко. Она пообещала эксклюзивный комплект мебели, за который взяла предоплату в 350 тысяч рублей. При этом пострадавший уверял, что деньги отдавал «Бубенко» прямо в офисе компании на Московском проспекте. О чем, как уверяла полицию гендиректор, она была не в курсе и никаких документов у коммерсантов не осталось.

В начале июня полиция нашла удачливую продавщицу гарнитура — ею оказалась 51-летняя жительница Мурманска со старинной дворянской фамилией, известной в Саксонии с 10 века. Русской «фон» инкриминировали присвоение или растрату.

Московский районный суд решил дать ей два месяца на размышления в СИЗО.