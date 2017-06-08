Смольный увеличил прожиточный минимум на 80 рублей

Прожиточный минимум в Петербурге по итогам первого квартала 2017 года установлен в размере 10 605 рублей на душу населения. Он вырос на 80 рублей.

Постановление правительства опубликовано на сайте Смольного 8 июня. Согласно ему, прожиточный минимум увеличивается на 79 рублей – в IV квартале 2016 он составлял 10 526 рублей. Вырос показатель и для различных категорий населения: для трудоспособного населения он составляет 11 568 рублей, для пенсионеров — 8 475 рублей, для детей — 10 221 рубль.

В начале мая глава правительства Дмитрий Медведев поручил министерствам труда, экономического развития и финансов подготовить проект закона, который приравнивает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к прожиточному минимуму. Согласно указу президента России Владимира Путина, с 1 июля 2017 года МРОТ составит 7,8 тысячи рублей.