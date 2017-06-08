Трампа топят Путиным

Бывший директор ФБР под присягой заявил о вмешательстве России во внутренние дела страны. Трамп вызов принял и объявил, что возьмет на работу юриста из конторы, которая обслуживала «Роснефть».

Сенатский комитет по разведке 8 июня провел трехчасовой допрос недавнего главы Федерального бюро расследований. Джеймс Коми дал показания об участии России в американской предвыборной кампании по прямому указанию Владимира Путина, тем самым сплотив демократов и республиканцев. На очевидную угрозу импичмента Дональд Трамп отреагировал провокационно. Новая кандидатура директора ФБР лишь подкрепляет теорию о финансовых связях команды американского президента с российскими монополиями. Но попробуй докажи.

Президентские выборы аукнулись директору ФБР Джеймсу Коми тройной головной болью. Ведомство инициировало расследования по взлому серверов Демпартии Хиллари Клинтон, возможным теневым связям штаба Трампа и России и секретным переговорам советника избранного президента Майкла Флинна с послом Сергеем Кисляком о снятии санкций. «Уши» России торчали отовсюду, все нити были сосредоточены в руках Коми, и 9 мая он был уволен Трампом.

Одновременно расследование ведет Сенатский комитет по разведке (Senate Select Committee on Intelligence), в нем одинаковое количество демократов и республиканцев. Первое публичное слушание он провел 30 марта, доклады сочились Россией, но конкретики не было. После отставки Джеймс Коми был взят Сенатом в оборот, и наконец согласился выступить 8 июня. Американские СМИ отслеживали его отъезд из дома, прибытие в Конгресс, десятки фоторепортеров и операторов уселись перед его столом. Коми поднял правую руку, поклялся говорить правду, и допрос начался.

Отчасти суть показаний бывшего директора ФБР была известна. После отставки он через своего друга, профессора Дэниэла Ричмана, передал в New York Times информацию о девяти негласных встречах (личных и по телефону) с Дональдом Трампом с 6 января по 11 апреля. ФБР независима от президента, находится в подчинении Минюста. Тем не менее, Трамп, как уверяет Коми, предпочитал тет-а-тет обсуждать околороссийские расследования. Кулуарный подход насторожил главу бюро, и он после каждого разговора составлял подробный конспект. Не только диалоги с Трампом, но и обстановку, должностных лиц, которым президент велел покинуть кабинеты Белого дома во время персональной аудиенции, сторонние обстоятельства.

По словам Коми, атаке со стороны российских хакеров подвергались сотни правительственных и неправительственных учреждений еще с 2015 года. Это было известно Белому дому, но Трамп, в отличие от Обамы, внешне не проявлял никакой тревоги. Зато намекал на то, что хорошо бы снизить активность в расследовании российских связей с Флинном и другими членами команды президента.

– Сколько расследований в то время вело ФБР? – спросили сенаторы Коми.

– Десятки тысяч.

– Трамп спрашивал вас о других расследованиях?

– Нет. Он выразил надежду, что мы спустим дело Флинна на тормозах. Приказных формулировок он не использовал, но его «надеюсь» я воспринял как указание.

– Почему вы сразу не указали президенту на неправомочность просьбы?

– Если бы я был сильнее, может, я бы так и сделал. Но я не «Капитан Отвага». Я был настолько поражен, что просто слушал и в уме прокручивал. Да, я не говорил, что не согласен с президентом. Может быть, другие повели бы себя по-другому, но я сделал так, как сделал.

– Прокомментируйте его реакцию на расследование в отношении России.

– Думаю, он был раздражен, что это мешает ему сосредоточиться на других вещах. Но расследование по России – это не «утка». Нет никаких сомнений, что она вмешивалась в выборы. Это правдиво настолько, насколько это возможно.

– Белый дом опровергает участие России и связи с ней. Почему мы должны верить вам, а не администрации президента?

– А почему он при встрече со мной в Белом доме приказал всем покинуть Овальный кабинет, в том числе генпрокурору, которому я подчиняюсь? Для меня как члена расследования это очень значительный факт.

– Деятельность России в 2016 году была разовым случаем?

– Это долгосрочная стратегия. Русские предпримут что-то подобное вновь. Они будут атаковать какую угодно партию. Они стремятся действовать в свою пользу.

– Это похоже на мои убеждения, – подхватил сенатор Ангус Кинг. – Я не думаю, что Путин по убеждениям демократ или республиканец. Он оппортунист.

– ФБР информировало администрацию Трампа, что не стоило бы поддерживать контакты с Кисляком?

– Было много брифингов о рисках.

– Ваши беседы с Трампом записывались?

– Мне это неизвестно. Если есть – пусть публикуют.

– Трамп был в сговоре с Россией?

– Не думаю, что я могу отвечать на этот вопрос на открытом слушании.

– Это можно считать препятствованием правосудию со стороны президента?

– Не знаю. Боб Мюллер это должен решить.

В середине мая 2017 года, после увольнения Коми, Минюст США назначил бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования вмешательства России в кампанию 2016 года. В его компетенцию входит и отработка возможных связей российской стороны со штабом Трампа.

Сам Дональд Трамп, очевидно, к слушаниям в Сенате относится снисходительно. Версия российского следа привычно отнесена им к категории «Fake news», Джеймсу Коми он просто пожелал удачи, а в день выступления не написал ни одного твита. Зато накануне – опрометчиво или намеренно – заявил, что на должность директора ФБР им будет номинирован Кристофер Рэй (Christopher A. Wray), «человек с безупречными рекомендациями».

По иронии судьбы, на одном из слушаний в Сенате было заявлено, что Россия якобы нередко использует контракты и сделки в области minerals (полезные ископаемые, к которым отнесены и нефть с газом) для поощрения "агентов влияния". Сенаторами высказывались также предположения, что активная политика помогла Кремлю обзавестись лояльными людьми в главнейших демократических институтах.

50-летний Кристофер Рэй работал помощником судьи, заместителем генерального прокурора, заместителем министра юстиции. Впоследствии ушел в адвокатуру. Действующее его место работы – юридическая фирма King & Spalding. Из официальных данных следует, что контора консультировала компанию «Роснефть» при покупке доли в ТНК-BP за 55 млрд долларов в 2013 году, приобретении нефтехемического холдинга «Санорс» в 2015-м и некоторых других сделках. Если назначенец Трампа устоит, Сенату, уполномоченному объявлять импичмент, будет дополнительная пища.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»