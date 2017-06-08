Еще
22:17 08.06.2017
Пришлите свою новость!
22:09
Сергей Фурсенко рассказал болельщикам "Зенита" о победе в Лиге Европы и новых футболистах
21:52
Водитель «Мерседеса» сгорел после ДТП во Всеволожском районе
21:38
Госстройнадзор: Храм Святой Нины в Полежаевском парке построен без разрешения
21:24
В Петербурге арестовали мурманскую дворянку за кухонный гарнитур на полмиллиона
21:14
Смольный увеличил прожиточный минимум на 80 рублей
21:04
На Новочеркасском водители массово поехали под «кирпич»
20:37
В Петербург приехал «Винзавод»
20:33
В Парголово сдан долгострой на 616 квартир
20:27
В Выборгском районе мужчина погиб после падения с 16 этажа
19:30
Команда военных поваров и пекарей ЗВО лидирует в конкурсе Минобороны РФ
19:15
В Петербурге открыли первый в России дом сопровождаемого проживания инвалидов
19:10
Станцию дегазации на «Новоселках» начнут строить к концу года
19:05
Навальный вернулся в Москву от испанских офтальмологов
18:58
Суд арестовал духовного лидера саентологов Петербурга
18:54
Hyundai передала FIFA машины для Кубка конфедераций
18:49
Коми обвинил администрацию Трампа во лжи
18:44
«Фонтанка» за 60 секунд – 8 июня
18:40
В Петербурге журналистам показали уникальный мюзикл
18:34
Сарсания отказался подтверждать возвращение Аршавина и Халка в "Зенит"
18:16
Луческу вернется. За вещами
18:13
Туроператоры отказываются назвать число петербуржцев, пострадавших от проблем с «Вим-Авиа»
18:10
Спецслужбы Абхазии передали ФСБ 5 предполагаемых террористов
17:58
Экс-глава ФБР: Трамп не просил прекратить расследование о «вмешательстве» России в выборы
17:43
Полиция эвакуировала Трафальгарскую площадь в Лондоне
17:33
Научное учреждение вынуждено продать недострой на Васильевском
17:24
В Петербурге оштрафовали за взяточничество главного инспектора Балтфлота
17:19
Депутаты Госдумы предложили отменить закон о блогерах
17:19
Путин поговорил с Си Цзиньпином в Астане
17:12
Матрас с подростками унесло в Финский залив
17:08
Новая «Игра престолов» установит рекорд по горящим каскадерам
17:04
В Петербурге мотоциклист выбросил 12 миллионов на ветер
17:02
Американский спутник связи выведен на орбиту "Протоном" и "Бризом"
16:50
СМИ: Луческу может продолжить работу в ФК "Зенит"
16:42
В финском аквапарке мальчик тонул под равнодушными взглядами посетителей
16:38
В РФ хотят запретить сервисы, позволяющие обходить блокировки сайтов
16:34
«Единороссы» предложили парламенту сажать на пять лет за «карусели» на выборах
16:28
Лавров поговорил с де Мистурой
16:21
Петербургские врачи сели на мотоциклы и велосипеды
16:12
Опрос: Консерваторы опередят лейбористов на 10% на выборах в Британии
16:10
В музее «Исаакиевский собор» закрылся отдел по взаимодействию с РПЦ
16:01
Бездомному отрубили палец в Бокситогорском районе за уход с рабочего места
16:00
Как железная дорога Россию и США соединила
15:51
Несостоявшийся бизнесмен ответит своей квартирой за аферу с НДС
15:39
"Зенит" откроет чемпионат в Хабаровске
15:34
Дацик отсудил 5000 евро за сигаретный дым в камере
15:31
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило Setl Group долгосрочный кредитный рейтинг «B+»
15:29
МВД: Яхтенный мост будет открыт в ближайшее время
15:24
МГУ обогнал Университет Хельсинки в рейтинге лучших вузов мира
15:20
Петербуржцев приглашают принять участие в озеленении города
15:16
Песков: Сайт президента ежедневно подвергается атакам. Но мы не хотим смешить публику
15:00
В Петербурге с начала года демонтировали более 3,5 тысячи рекламных конструкций
14:54
Синоптики обещают ливни и грозы в Петербурге
14:48
Во дворе на Новоизмайловском в ДТП погиб 2-летний ребенок
14:38
Лучше всего весной в Петербурге убирали Кронштадт
14:24
Жительница Купчино в суде заступилась за дочь, которая выкинула ее из окна
14:16
Поклонская: «Трансперенси Интернешнл» будут пилить дрова
14:12
Топ-менеджер Саентологической церкви Петербурга арестована за унижение адептов
14:05
УБЭП ушел с бухгалтерией и браслетами «Руси сидящей»
14:04
Банк ВТБ подал в суд на совладельца «Юлмарта»
14:00
У детсада на Северном забил горячий фонтан
13:57
Взрыв у посольства США в Киеве сочли "злостным хулиганством"
13:52
На дамбе из-за колеса столкнулись два микроавтобуса
13:48
Каменноостровский стоит. Горожане сообщают о перекрытиях
13:44
«Укртрансгаз» сообщил о рекордном транзите российского газа
13:28
Пятерых жильцов дома на Культуры эвакуировали из-за горящей кухни соседей
13:24
В Финляндии ожидается нехватка клубники из-за холодной весны
13:06
В "конфетах", которыми отравились дети в Чите, обнаружили наркотик
13:04
На реконструкции школы в Сестрорецке украли 72 миллиона
13:01
БДТ покажет премьеру фильма об Олеге Каравайчуке
12:57
Пулково ведет переговоры с лоукостерами, летающими в Европу и Юго-Восточную Азию
Предыдущие новости
Архив материалов
Недвижимость
Версия для печати
08.06.2017 20:33

В Парголово сдан долгострой на 616 квартир

Жилой комплекс, который в Парголово с 2013 года начала возводить петербургская компания «Дальпитерстрой», получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщили 8 июня «Фонтанке» в аппарате вице-губернатора Албина.

В комплексе зданий на Тихоокеанский улице, 14, который строился с 2013 года, дольщики получили 616 квартир. Люди ждали получения жилья с начала 2015 года; это был первый срок, обещанный застройщиком. Однако компания не смогла справиться с обязательствами, и уже в 2016-м недостроенные дома попали в список проблемных и был взяты на контроль рабочей группой по проблемам обманутых дольщиков.

Сейчас в этом списке остаются еще четыре дома ООО «СК «Дальпитерстрой», – три в Шушарах и один на проспекте Просвещения. Два дома из этих четырех — один на Просвещения и один в Шушарах — уже фактически достроены, идет подготовка к получению разрешения на ввод, сообщили в Смольном.

С начала 2017 года в Петербурге введено девять жилых домов из списка проблемных — в общей сумме на 3743 квартиры. По 15 объектам получено заключение о соответствии. К вводу вскоре будут готовы еще 6609 квартир в долгостроях, обещают в правительстве города.

«Дальпитерстрой» – один из постоянных участников закупок квартир для расселения городских очередников. Так, в декабре 2016 года компания стала единственным участником аукционов на покупку жилья на 880 млн рублей. Она должна передать городу 176 трехкомнатных и однокомнатных квартир. А в июле того же года «Дальпитерстрой» участвовал уже в двух аналогичных тендерах Смольного. В рамках этого контракта компания должна сдать городу жилья на 155 млн рублей — и тоже в Шушарах. Всего в 2016 году году объем контрактов фирмы со Смольным превысил 4 млрд рублей.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Normann
08.06.2017 17:54

«Норманн» устранил дефекты на Витебском 73

Строительная компания «Норманн» выполнила работы по устранению дефектов каменной кладки переходных балконов жилого комплекса на Витебском пр-те, д. 73, корпус 3.
«Солнечный»
08.06.2017 17:22

Получено заключение о соответствии корпуса №6 квартала «Солнечный»

Строительный комитет Ленинградской области, заключил, что дом №6 квартала «Солнечный» полностью соответствует всем техническим регламентам и проектной документации.
«Строительный трест»
08.06.2017 16:07

Снижена ставка для покупателей квартир «Строительного треста»

Банк «ВТБ24» – стратегический партнер объединения «Строительный трест» – снизил ставку для покупателей квартир в строящихся и сданных комплексах компании до 10% годовых по программе «Больше метров – меньше ставка».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Парголово сдан долгострой на 616 квартир
Научное учреждение вынуждено продать недострой на Васильевском
Индонезия сосчитает и зарегистрирует все свои острова
Завершается реконструкция стадиона «Турбостроитель»
30 многодетных семей в Петербурге получили квартиры, в очереди - еще 3 тысячи
Советник Дмитрия Козака: Вице-премьер не ставил под сомнение право собственности
Минстрой предложил ввести новые льготы на оплату ЖКУ
В Сертолово появится еще один жилой квартал
Стройнадзор легализовал стройку пешеходного моста над Пулковским шоссе
"Квадрат.ру": В мае в Петербурге введено в эксплуатацию 111 домов
Сто метров до реновации
Кухонные споры в апартаментах
Ректора Бачевского арестовали из-за массажа и трикотажа
На охтинском фронте без перемен
Взял ипотеку – выкручивайся сам
На Тореза высотки не будет
Ай да долг, да под арест
Снос хрущевок как «типичная многоходовочка»
Новостройки Петербурга: не продаются и не дешевеют
Тут вам не Москва: в Петербурге раскритиковали массовый снос хрущевок
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Петербурге мотоциклист выбросил 12 миллионов на ветер

Как железная дорога Россию и США соединила

У детсада на Северном забил горячий фонтан

Новости компаний
Normann
08.06.2017 17:54
«Норманн» устранил дефекты на Витебском 73
Строительная компания «Норманн» выполнила работы по устранению дефектов каменной кладки переходных балконов жилого комплекса на Витебском пр-те, д. 73, корпус 3.
«Солнечный»
08.06.2017 17:22
Получено заключение о соответствии корпуса №6 квартала «Солнечный»
Строительный комитет Ленинградской области, заключил, что дом №6 квартала «Солнечный» полностью соответствует всем техническим регламентам и проектной документации.
«Строительный трест»
08.06.2017 16:07
Снижена ставка для покупателей квартир «Строительного треста»
Банк «ВТБ24» – стратегический партнер объединения «Строительный трест» – снизил ставку для покупателей квартир в строящихся и сданных комплексах компании до 10% годовых по программе «Больше метров – меньше ставка».
«Северная долина»
08.06.2017 14:52
Открыты продажи квартир тринадцатой очереди ЖК «Северная долина»
Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», вывела в продажу первые корпуса в рамках тринадцатой очереди жилого комплекса «Северная долина».
LEGENDA
08.06.2017 14:01
Запущена особая ипотечная программа на коммерцию от LEGENDA
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» предлагает особые условия ипотечного кредитования на приобретение строящейся коммерческой недвижимости в smart-комплексах компании LEGENDA Intelligent Development.
«Премьер Палас»
08.06.2017 10:38
Компания Л1 объявила о заселении второй очереди ЖК «Премьер Палас»
В период с 19 по 26 июня будет проходить вручение ключей жильцам второй очереди жилого комплекса «Премьер Палас». Новоселье отпразднует 304 семьи: именно столько квартир находится в четырех корпусах, общая площадь которых составляет более 35 000 квадратных метров.
MASTER Серебристый бульвар 19
07.06.2017 15:03
В MASTER Серебристый бульвар 19 завершаются подземные монолитные работы
MASTER девелопмент завершает подземные монолитные работы в жилой зоне MASTER Серебристый бульвар 19
«Группа ЛСР»
07.06.2017 13:42
«Группа ЛСР» запускает акцию в жилом комплексе «София» в Санкт-Петербурге
Только в июне приобрести квартиру в жилом комплексе «София», который «Группа ЛСР» строит во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, можно со скидкой 5000 рублей с каждого квадратного метра.
Setl City
07.06.2017 12:25
Сотрудники Setl City пересели на самокаты и велосипеды
Сотрудники компании Setl City 7 июня сменили личные автомобили на велосипеды, самокаты и даже роликовые коньки. Акция стала одним из мероприятий, запланированных застройщиком в рамках года экологии в России.
«Главстрой-СПб»
07.06.2017 11:30
Главстрой получил разрешение на строительство четвертой очереди ЖК «Юнтолово»
Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», получила разрешение на строительство семи корпусов в проекте комплексного освоения территории – новом жилом районе «Юнтолово».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.