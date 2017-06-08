В Парголово сдан долгострой на 616 квартир

Жилой комплекс, который в Парголово с 2013 года начала возводить петербургская компания «Дальпитерстрой», получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщили 8 июня «Фонтанке» в аппарате вице-губернатора Албина.

В комплексе зданий на Тихоокеанский улице, 14, который строился с 2013 года, дольщики получили 616 квартир. Люди ждали получения жилья с начала 2015 года; это был первый срок, обещанный застройщиком. Однако компания не смогла справиться с обязательствами, и уже в 2016-м недостроенные дома попали в список проблемных и был взяты на контроль рабочей группой по проблемам обманутых дольщиков.

Сейчас в этом списке остаются еще четыре дома ООО «СК «Дальпитерстрой», – три в Шушарах и один на проспекте Просвещения. Два дома из этих четырех — один на Просвещения и один в Шушарах — уже фактически достроены, идет подготовка к получению разрешения на ввод, сообщили в Смольном.

С начала 2017 года в Петербурге введено девять жилых домов из списка проблемных — в общей сумме на 3743 квартиры. По 15 объектам получено заключение о соответствии. К вводу вскоре будут готовы еще 6609 квартир в долгостроях, обещают в правительстве города.

«Дальпитерстрой» – один из постоянных участников закупок квартир для расселения городских очередников. Так, в декабре 2016 года компания стала единственным участником аукционов на покупку жилья на 880 млн рублей. Она должна передать городу 176 трехкомнатных и однокомнатных квартир. А в июле того же года «Дальпитерстрой» участвовал уже в двух аналогичных тендерах Смольного. В рамках этого контракта компания должна сдать городу жилья на 155 млн рублей — и тоже в Шушарах. Всего в 2016 году году объем контрактов фирмы со Смольным превысил 4 млрд рублей.