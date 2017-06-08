Госдума пошла войной на интернет-анонимность

Депутаты Госдумы решили законодательно запретить сервисы, позволяющие обходить заблокированные на территории России сайты. Для тех, кто все пропустил, «Фонтанка» поясняет, что это за возможности, которые мы теряем.

Кто хочет запретить? С инициативой запретить VPN, анонимайзеры и прочие сервисы выступили депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и «Единой России». Соответствующий законопроект внесен в нижнюю палату парламента 8 июня. В пояснительной записке сетуется, что эффективность блокировок запрещенных ресурсов недостаточна, так как есть технологии, позволяющие эти блокировки обходить.

Что такое анонимайзер и зачем он нужен?



Понятие «анонимайзер» в рунете появилось, пожалуй, раньше прочих. По сути это веб-сайт-посредник между пользователем и интернет-контентом. Он позволяет получать доступ к сайтам, заблокированным как на уровне одного провайдера, так и на уровне всей страны. Анонимайзер скрывает реальный IP-адрес пользователя и всю информацию о компьютере. Страница, которую хочет открыть пользователь, «высвечивается» в сети от имени сервера-анонимайзера.

Анонимайзер разрывает прямую цепочку и становится посредником между вами и закрытым веб-сервером. Запрос отправляется на сервер анонимайзера, так как его нет в списке запрещенных, запрос доходит. В свою очередь, анонимайзер создает новый запрос к целевому веб-серверу и полученный ответ перенаправляет на ваш компьютер.

Что такое VPN?



VPN (англ. Virtual Private Network — виртуальная частная сеть). Это уже следующая ступень, объединяющая в себе несколько технологий и подходов, которые вкупе обеспечивают работу в сети «поверх интернета». Как правило, это схема «прокси плюс анонимайзер плюс шифрование», шифрующая как входящий, так и исходящий трафик. То есть VPN обеспечивает сетевые соединения, выстроенные в логическую сеть и работающие не для отдельных приложений и браузера, а в принципе для всего контента. В отличие от анонимайзеров в VPN используются средства криптографии (наука о методах обеспечения конфиденциальности, целостности данных и невозможности отказа от авторства – прим.ред.).

Что будет, если их запретят?



Тут, как говорится, «многобукв». Будут штрафы при использовании. Как пояснили в организации «Роскомсвобода» (занимается защитой прав пользователей рунета – прим.ред.), на обсуждение было внесено два законопроекта. Первый предлагает установить запрет на использование на территории РФ «информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ для получения доступа к информационным ресурсам, в том числе сайтам или страницам сайтов в сети Интернет, доступ к которым на территории РФ ограничен».

Второй законопроект вносит поправки в КоАП и устанавливает, во-первых, штрафы для операторов поисковых систем в случае неисполнения им обязанностей по получению доступа к информационной системе «Роскомнадзора» и прекращению выдачи ссылок, которые в ней содержатся. «В обоих случаях штрафы аналогичны по размерам, – пояснили в «Роскомсвободе». – Административный штраф на граждан в размере пять тысяч рублей; на должностных лиц — пятьдесят тысяч рублей; на юридических лиц — от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей».

Однако это только первая ступень. В рамках законопроекта есть еще один вид штрафов: для «владельца информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем или программ для электронных вычислительных машин, которые могут использоваться на территории Российской Федерации для обхода ограничения доступа, или владельца информационного ресурса, в том числе сайта в сети «Интернет», посредством которого осуществляется доступ к таким информационно- телекоммуникационным сетям, информационным системам или программам для электронных вычислительных машин».

«Переводя на русский язык — штраф для владельца VPN и подобных средств туннелирования/проксирования, – пояснили в «Роскомсвободе». – И он будет вот таким: от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей». А если административное правонарушение будет совершено повторно в течение года, то штраф для граждан увеличится от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток.

Победит ли государство заблокированные ресурсы



VPN, Tor и анонимайзеры останутся, утверждают эксперты. Потому что технически «перекрыть» их до конца просто не получится. «Полностью – скорее нет, чем да, – рассказывал в эфире [Фонтанка.Офис] программист Леонид Евдокимов, работающий с компанией Tor Project. – Но перекрыть так, чтобы массовому пользователю было сложно ими пользоваться – скорее да, чем нет».

Михаил Климарев, телеком-блогер и директор Freeely Wi-Fi Russia, в своем facebook высказался еще откровеннее: «Будет «Роскомнадзор» блокировать один анонимайзер, а на его месте появляется два. Они блокируют два – появляется четыре. И очень скоро пол интернета будет заблокировано, а то, что не заблокировано – будет унылым или плохо работать». Эксперты отмечают, что пострадает как бизнес, так как мало кому захочется инвестировать в то, что может быть заблокировано, так и обычные граждане. «РКН будет блокировать вообще все. Потому что все может служить «обходом блокировок». Написали что-то на некоем ресурсе «неправильного» – блок в поисковиках и на операторах. Сделали перепост – штраф. Ну, никто ничего, кроме котиков и не будет постить», – прогнозирует Михаил Климарев.

Какие еще есть способы обхода блокировок?



Есть еще плагины, встроенные функции, дополнения, расширения в браузерах, которые работают по умолчанию и позволяют получать доступ к заблокированному контенту. Эти функции есть в «Яндекс Браузер», Firefox, Opera, Google Chrome.

«Если вставить ссылку на заблокированный ресурс в переводчики Яндекс и Google, то ссылка тоже открывается, – добавил руководитель «Роскомсвободы» Артем Козлюк. – Бывают инструменты проксирования и соответствующие приложения для мобильных устройств. Разрабатываются VPN-боты и для telegram».

Конечно, если сам мессенджер от Павла Дурова тоже не запретят. В середине мая СМИ сообщали о подобных настроениях властей. В конце мая в Госдуму был внесён законопроект регулирующий деятельность мессенджеров. В начале июня глав РКН Александр Жаров намекал на некое «сотрудничество» с надзорным ведомством того же «принципиально не сотрудничающего с властями» telegram.

Как до этого регулятор относился к анонимайзерам?



По-разному, в зависимости от обстоятельств. Например, в начале этого года «Роскомнадзор» заблокировал «навечно» портал hidе.mе, это сайт для обхода блокировок. Сделать это ведомству удалось, так как суд вынес решение о том, что сервис предоставляет незаконную информацию о способах доступа к запрещенным сайтам.

А вот когда президент Украины Петр Порошенко дал команду заблокировать крупные российские ресурсы, такие как «Яндекс», «Одноклассники» и другие, замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин отмечал, что теперь жители Украины быстрее научатся использовать способы обхода блокировок. А на главных телеканалах России в тот же день были показаны сюжеты, где давались подробные рекомендации по пользованию VPN. Судя по всему, теперь законодатель попросит забыть эти рекомендации из федерального телеэфира.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, комментируя «Фонтанке» новости рунета, предположил, что РФ уже находится в состоянии «кибервойны», а советник президента Путина по интернету Герман Клименко заявлял в эфире [Фонтанка.Офис], что «рано или поздно интернет будет деанонимизирован».

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру».