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08.06.2017 19:30

Команда военных поваров и пекарей ЗВО лидирует в конкурсе Минобороны РФ

По итогам первых двух дней всероссийского этапа конкурса «Полевая кухня» лидируют команды военных поваров и пекарей Западного военного округа (ЗВО) и 12-го Главного управления Минобороны. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба МО РФ.

Среди коков лучшее мастерство продемонстрировала команда Тихоокеанского флота. Уточняется, что всероссийский этап кулинарных состязаний среди лучших военных поваров и пекарей Вооруженных Сил России и Росгвардии проходит в Саратовской области на базе Военного института материального обеспечения Военной академии МТО, а флотские коки соревнуются в специальных лабораториях, где установлено такое же оборудование, как на камбузах кораблей и подводных лодок.

Участники конкурса уже продемонстрировали свое мастерство в приготовлении полноценного обеда по произвольной рецептуре и обязательному меню.

Военные пекари, в свою очередь, состязались в выпечке «классического» армейского хлеба и различных хлебобулочных изделий и выполнении упражнения контрольных стрельб из штатного оружия.

Свои команды на соревнования выставили военные округа и флоты, Воздушно-космические силы, Ракетные войска стратегического назначения, 12-е Главное управление Минобороны, а также Вольский военный институт материального обеспечения, 100-й отдельный полк обеспечения и Росгвардия. За право называться лучшими в своей специальности борются 60 военных мастеров кулинарного искусства. Конкурс завершится 9 июня.

По итогам соревнований определится сборная команда Вооруженных Сил Российской Федерации, которая будет бороться за победу на аналогичном конкурсе Армейских международных игр.


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Ч — чулки, или Нефтяная абвгдейка
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