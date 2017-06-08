Станцию дегазации на «Новоселках» начнут строить к концу года

Строительство станции дегазации на полигоне «Новоселки» начнется в конце 2017-го и займет около года. Город денег тратить на неё не будет.

О планах и сроках строительства станции 8 июня сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга. Предполагается, что станция дегазации позволит сократить выбросы свалочных газов более чем вдвое, что уменьшит и проблему неприятного запаха. Высота полигона сократится на 10 метров. Строиться объект будет за счет инвестора.

Процесс предполагает прокладку 20 км перфорированных пластиковых труб прямо в теле полигона. По ним образующийся газ будет поступать в магистральный трубопровод, а оттуда – на компрессор, после чего генератор будет преобразовывать его в электроэнергию. По последним данным, стоимость строительства составит 615 млн рублей, потенциальным инвестором является ООО "ХК ГИС Энерджи". О проекте говорят 4 года, предыдущие претенденты рассчитывали на изменение тарифной сетки применительно к «зеленой энергии».

Ранее стало известно, что полигон "Новоселки" перестанет принимать необработанные отходы до конца года, после чего начнется 7-летний цикл рекультивации. Пока не ясно, какие именно площадки заменят закрываемый полигон.