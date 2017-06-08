Навальный вернулся в Москву от испанских офтальмологов

Оппозиционный политик Алексей Навальный вернулся в столицу РФ из Барселоны 8 июня. Испанские врачи заверили его, что с пострадавшим от зеленки глазом все в порядке.

О возвращении в Москву основатель Фонда борьбы с коррупцией сообщил в своем Twitter. «В Барселоне мне сняли швы с глаза, сказали, что все заживает хорошо. Так что спасибо всем врачам: российским и испанским», – пишет Навальный.

Как сообщали СМИ, в аэропорту Внуково Навального вместе с супругой заметили 3 июня, там он якобы зарегистрировался на рейс до испанского города Реус. Ряд журналистов предположили, что на побережье Балеарского моря вероятный кандидат в президенты отправился праздновать день рождения — 4 июня ему исполнился 41.

Напомним, операция на глазу Навальному понадобилась после того, как 27 апреля у выхода из здания, где расположен офис ФБК, его в очередной раз облили зеленкой — большая часть жидкости попала в правый глаз, из-за чего глаз потерял зрение на 80%. В отечественных клиниках ему настойчиво рекомендовали сделать операцию в Европе, но на тот момент политику уже несколько лет отказывали в выдаче загранпаспорта. 4 мая ему внезапно позвонили из Федеральной миграционной службы и сообщили, что документ готов. Этому предшествовало обращение Навального в администрацию президента. 9 мая в Барселоне ему сделали операцию.