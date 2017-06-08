Суд арестовал духовного лидера саентологов Петербурга

Невский суд арестовал на два месяца духовного лидера саентологов Петербурга. Иван Мацицкий помещен до 5 августа в следственный изолятор на Шпалерной.

Как сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского горсуда, 8 июня рассмотрено ходатайство следствия ФСБ об аресте Мацицкого, которому предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве с извлечением дохода 276 млн рублей, участии в экстремистском сообществе и унижении человеческого достоинства.

«Ходатайство удовлетворено», – уточнили в Горсуде.

Сегодня также арестована исполнительный директор организации саентологов Галина Шуринова. Накануне в изолятор отправлены начальник службы собственной безопасности Анастасия Терентьева и главбух Сахиб Алиев.