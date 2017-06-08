Коми обвинил администрацию Трампа во лжи

Экс-глава ФБР Джеймс Коми 8 июня заявил, что он вел записи по встречам с президентом США Дональдом Трампом, так как он опасался, что президент может «солгать» о теме своих разговоров.

«Я на самом деле беспокоился о том, что он может солгать о содержании наших встреч, поэтому я счел необходимым вести запись», — сказал Коми в ходе слушаний в комитете по разведке Сената США.

Также Коми обвинил во лжи администрацию Трампа, передает RNS

«Я был удивлен, когда увидел по телевизору президента, который говорил, что уволил меня из-за расследования по России… Меня также смутили первоначальные заявления о том, что причиной моего увольнения стали мои решения во время выборов… Хотя по закону не требуется никаких причин для увольнения директора ФБР, администрация приняла решение опорочить меня и, что важнее, ФБР, заявив, что организация находится в хаосе, что ее руководство было плохим, а сотрудники потеряли уверенность в своем лидере. Это была ложь, очевидная и простая», — сказал Коми.

Ранее Коми в ходе слушаний , как писала "Фонтанка", заявил, что президент США Дональд Трамп не просил его прекратить расследование по предполагаемому вмешательству России в выборы в 2016 году. Равно, как и кто-либо из администрации президента США.

Трамп отправил в отставку Коми 10 мая по рекомендации министра юстиции, генпрокурора Джеффа Сешнса. По данным Белого дома, Коми злоупотребил своими полномочиями, закрыв дело против бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, на выборах 2016 года противостоявшей Трампу, об использовании частной электронной почты в служебных целях. Клинтон обвиняет в утечке корреспонденции российских хакеров.