Еще
22:17 08.06.2017
Пришлите свою новость!
22:09
Сергей Фурсенко рассказал болельщикам "Зенита" о победе в Лиге Европы и новых футболистах
21:52
Водитель «Мерседеса» сгорел после ДТП во Всеволожском районе
21:38
Госстройнадзор: Храм Святой Нины в Полежаевском парке построен без разрешения
21:24
В Петербурге арестовали мурманскую дворянку за кухонный гарнитур на полмиллиона
21:14
Смольный увеличил прожиточный минимум на 80 рублей
21:04
На Новочеркасском водители массово поехали под «кирпич»
20:37
В Петербург приехал «Винзавод»
20:33
В Парголово сдан долгострой на 616 квартир
20:27
В Выборгском районе мужчина погиб после падения с 16 этажа
19:30
Команда военных поваров и пекарей ЗВО лидирует в конкурсе Минобороны РФ
19:15
В Петербурге открыли первый в России дом сопровождаемого проживания инвалидов
19:10
Станцию дегазации на «Новоселках» начнут строить к концу года
19:05
Навальный вернулся в Москву от испанских офтальмологов
18:58
Суд арестовал духовного лидера саентологов Петербурга
18:54
Hyundai передала FIFA машины для Кубка конфедераций
18:49
Коми обвинил администрацию Трампа во лжи
18:44
«Фонтанка» за 60 секунд – 8 июня
18:40
В Петербурге журналистам показали уникальный мюзикл
18:34
Сарсания отказался подтверждать возвращение Аршавина и Халка в "Зенит"
18:16
Луческу вернется. За вещами
18:13
Туроператоры отказываются назвать число петербуржцев, пострадавших от проблем с «Вим-Авиа»
18:10
Спецслужбы Абхазии передали ФСБ 5 предполагаемых террористов
17:58
Экс-глава ФБР: Трамп не просил прекратить расследование о «вмешательстве» России в выборы
17:43
Полиция эвакуировала Трафальгарскую площадь в Лондоне
17:33
Научное учреждение вынуждено продать недострой на Васильевском
17:24
В Петербурге оштрафовали за взяточничество главного инспектора Балтфлота
17:19
Депутаты Госдумы предложили отменить закон о блогерах
17:19
Путин поговорил с Си Цзиньпином в Астане
17:12
Матрас с подростками унесло в Финский залив
17:08
Новая «Игра престолов» установит рекорд по горящим каскадерам
17:04
В Петербурге мотоциклист выбросил 12 миллионов на ветер
17:02
Американский спутник связи выведен на орбиту "Протоном" и "Бризом"
16:50
СМИ: Луческу может продолжить работу в ФК "Зенит"
16:42
В финском аквапарке мальчик тонул под равнодушными взглядами посетителей
16:38
В РФ хотят запретить сервисы, позволяющие обходить блокировки сайтов
16:34
«Единороссы» предложили парламенту сажать на пять лет за «карусели» на выборах
16:28
Лавров поговорил с де Мистурой
16:21
Петербургские врачи сели на мотоциклы и велосипеды
16:12
Опрос: Консерваторы опередят лейбористов на 10% на выборах в Британии
16:10
В музее «Исаакиевский собор» закрылся отдел по взаимодействию с РПЦ
16:01
Бездомному отрубили палец в Бокситогорском районе за уход с рабочего места
16:00
Как железная дорога Россию и США соединила
15:51
Несостоявшийся бизнесмен ответит своей квартирой за аферу с НДС
15:39
"Зенит" откроет чемпионат в Хабаровске
15:34
Дацик отсудил 5000 евро за сигаретный дым в камере
15:31
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило Setl Group долгосрочный кредитный рейтинг «B+»
15:29
МВД: Яхтенный мост будет открыт в ближайшее время
15:24
МГУ обогнал Университет Хельсинки в рейтинге лучших вузов мира
15:20
Петербуржцев приглашают принять участие в озеленении города
15:16
Песков: Сайт президента ежедневно подвергается атакам. Но мы не хотим смешить публику
15:00
В Петербурге с начала года демонтировали более 3,5 тысячи рекламных конструкций
14:54
Синоптики обещают ливни и грозы в Петербурге
14:48
Во дворе на Новоизмайловском в ДТП погиб 2-летний ребенок
14:38
Лучше всего весной в Петербурге убирали Кронштадт
14:24
Жительница Купчино в суде заступилась за дочь, которая выкинула ее из окна
14:16
Поклонская: «Трансперенси Интернешнл» будут пилить дрова
14:12
Топ-менеджер Саентологической церкви Петербурга арестована за унижение адептов
14:05
УБЭП ушел с бухгалтерией и браслетами «Руси сидящей»
14:04
Банк ВТБ подал в суд на совладельца «Юлмарта»
14:00
У детсада на Северном забил горячий фонтан
13:57
Взрыв у посольства США в Киеве сочли "злостным хулиганством"
13:52
На дамбе из-за колеса столкнулись два микроавтобуса
13:48
Каменноостровский стоит. Горожане сообщают о перекрытиях
13:44
«Укртрансгаз» сообщил о рекордном транзите российского газа
13:28
Пятерых жильцов дома на Культуры эвакуировали из-за горящей кухни соседей
13:24
В Финляндии ожидается нехватка клубники из-за холодной весны
13:06
В "конфетах", которыми отравились дети в Чите, обнаружили наркотик
13:04
На реконструкции школы в Сестрорецке украли 72 миллиона
13:01
БДТ покажет премьеру фильма об Олеге Каравайчуке
12:57
Пулково ведет переговоры с лоукостерами, летающими в Европу и Юго-Восточную Азию
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
08.06.2017 18:44
0 Комментариев

«Фонтанка» за 60 секунд – 8 июня

Досада! На ЗСД у мотоциклиста во время движения выпали из рюкзака 12 миллионов рублей. На дороге они пролежали недолго. Героем дня стал сотрудник магистрали Азиз – он собрал 1,5 миллиона и отнес их начальству, а те – в полицию. Показываем душераздирающее видео.

Сумму поменьше и по другому поводу потерял главный инспектор Балтфлота. Его оштрафовали за взятку на 240 тысяч рублей. Наказание – почти в четыре раза больше общей суммы навара.

Все судят, сколько потерял Луческу. И даже говорят, что он вернется в «Зенит» «в другом статусе». Это не соответствует действительности, заверил 8 июня «Фонтанку» источник, близкий к клубу.

«Фонтанка» попыталась разобраться, почему новенький Яхтенный мост оказался закрыт. На входе на него у ТРК «Питерленд» дежурят полицейские, которые не знают, зачем их там поставили.

Впрочем, МВД после выхода материала все-таки ответило на запрос. Не очень содержательно.

Исаакий еще на шаг ближе к переменам – пока депутаты ЗакСа откладывают вопрос референдума о его передаче РПЦ, в музее закрылся отдел по взаимодействию с церковью. И действительно, зачем он, референдум, теперь.

Всё как мы любим! Лето жаркое с ливнями и грозами. Достаем зонты и дождевики. Но холодно не будет.

А отдохнуть все равно удастся не всем. Число петербургских туристов, пострадавших от действий компании «Вим-Авиа», ранее объявившей о сокращении чартерной программы, туроператоры отказались озвучить. По данным «Фонтанки», путевки с вылетом из Северной столицы бортами «Вим-Авиа» продавали TUI и НТК «Интурист».

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Премьер Палас»
08.06.2017 10:38

Компания Л1 объявила о заселении второй очереди ЖК «Премьер Палас»

В период с 19 по 26 июня будет проходить вручение ключей жильцам второй очереди жилого комплекса «Премьер Палас». Новоселье отпразднует 304 семьи: именно столько квартир находится в четырех корпусах, общая площадь которых составляет более 35 000 квадратных метров.
Филиал «Северо-Западный» банка ВТБ
07.06.2017 12:48

Розничный филиал ВТБ в Санкт-Петербурге в 1 квартале 2017 года увеличил выдачи ипотечных кредитов на 60%

Филиал «Северо-Западный» банка ВТБ в Санкт-Петербурге по итогам 1 квартала 2017 года показал рост по основным показателям розничного бизнеса.
07.06.2017 10:09

Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ

11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Госстройнадзор: Храм Святой Нины в Полежаевском парке построен без разрешения
Станцию дегазации на «Новоселках» начнут строить к концу года
«Фонтанка» за 60 секунд – 8 июня
В музее «Исаакиевский собор» закрылся отдел по взаимодействию с РПЦ
МВД: Яхтенный мост будет открыт в ближайшее время
Синоптики обещают ливни и грозы в Петербурге
На петербургской дамбе остановили работы, чтобы спасти крачек
ФАС: Цены на питание в Пулково не завышены
За участие в протестах 26 марта задержанные в Петербурге заплатят 450 тысяч
В ЗакСе поспорили о памятнике Чайковскому на Театральной площади
Прорыв бюджетной плотины
Яхтенный мост – он есть, но его как бы нет
Сто метров до реновации
Почему таксисты не хотят на светлую сторону
Офшорный след на Гагарина
Маршрутки поехали мимо закона
Минкульт нанес КГИОПу третий удар
Лето в Петербурге будет в среду
Эрмитаж теряет время и деньги
Подрывное одиночество курсанта Можайки
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Петербурге мотоциклист выбросил 12 миллионов на ветер

Как железная дорога Россию и США соединила

У детсада на Северном забил горячий фонтан

Новости компаний
«Премьер Палас»
08.06.2017 10:38
Компания Л1 объявила о заселении второй очереди ЖК «Премьер Палас»
В период с 19 по 26 июня будет проходить вручение ключей жильцам второй очереди жилого комплекса «Премьер Палас». Новоселье отпразднует 304 семьи: именно столько квартир находится в четырех корпусах, общая площадь которых составляет более 35 000 квадратных метров.
Филиал «Северо-Западный» банка ВТБ
07.06.2017 12:48
Розничный филиал ВТБ в Санкт-Петербурге в 1 квартале 2017 года увеличил выдачи ипотечных кредитов на 60%
Филиал «Северо-Западный» банка ВТБ в Санкт-Петербурге по итогам 1 квартала 2017 года показал рост по основным показателям розничного бизнеса.
07.06.2017 10:09
Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ
11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
КОТ “Новоселье: Городские кварталы”
06.06.2017 17:37
Проект КОТ “Новоселье: Городские кварталы”: “Дельта” поднимается над уровнем земли
Возведение четвертой очереди строительства проекта КОТ “Новоселье: городские кварталы” ведется полным ходом.
«Дом на Кирочной»
06.06.2017 15:04
Setl City приступает к передаче ключей собственникам квартир в «Доме на Кирочной»
Компания Setl City с 7 июня приступает к процедуре предъявления готовых квартир в элитном «Доме на Кирочной» в историческом центре Петербурга.
КЕЙ
06.06.2017 08:00
КЕЙ объяснил рост популярности квадрокоптеров
Беспилотные летательные аппараты для фото- и видеосъемки (они же дроны или квадрокоптеры) стремительно набирают популярность у потребителей. Согласно прогнозам, рост массового рынка дронов до 2020 года составит 19% годовых.
www.ivi.ru
01.06.2017 11:17
Портал www.ivi.ru представляет три новых фильмах о необычной дружбе
Друг, в котором можно быть уверенным на 100% — огромная ценность. Познакомьтесь с кинопремьерами 2017 года, чтобы убедиться: дружба существует.
maximumtest.ru
31.05.2017 12:37
Для закончивших 8 класс: все об ОГЭ и выборе между школой и колледжем
30 мая все девятиклассники России сдавали ОГЭ по русскому языку и делились своими впечатлениями, и мнения оказалось негативным. В чём причина?
«ФОРТОЛЕТ»
31.05.2017 10:37
3-4 июня в форту Константин состоится фестиваль воздушных змеев "ФОРТОЛЕТ"
3 и 4 июня 2017г. при поддержке Администрации Кронштадтского района на территории историко-культурного комплекса форт Константин состоится 1-й международный фестиваль воздушных змеев «ФОРТОЛЕТ».
Фото предоставлено компанией РЖД Тур
30.05.2017 17:40
Сезонное предложение от РЖД Тур – летняя паровозная прогулка
«Есть такая страна на свете, где в своих поездах разъезжают дети» — эту цитату Джанни Родари можно увидеть на стене вдоль путей Малой Октябрьской детской железной дороги.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.