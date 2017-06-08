«Фонтанка» за 60 секунд – 8 июня

Досада! На ЗСД у мотоциклиста во время движения выпали из рюкзака 12 миллионов рублей. На дороге они пролежали недолго. Героем дня стал сотрудник магистрали Азиз – он собрал 1,5 миллиона и отнес их начальству, а те – в полицию. Показываем душераздирающее видео.

Сумму поменьше и по другому поводу потерял главный инспектор Балтфлота. Его оштрафовали за взятку на 240 тысяч рублей. Наказание – почти в четыре раза больше общей суммы навара.

Все судят, сколько потерял Луческу. И даже говорят, что он вернется в «Зенит» «в другом статусе». Это не соответствует действительности, заверил 8 июня «Фонтанку» источник, близкий к клубу.

«Фонтанка» попыталась разобраться, почему новенький Яхтенный мост оказался закрыт. На входе на него у ТРК «Питерленд» дежурят полицейские, которые не знают, зачем их там поставили.

Впрочем, МВД после выхода материала все-таки ответило на запрос. Не очень содержательно.

Исаакий еще на шаг ближе к переменам – пока депутаты ЗакСа откладывают вопрос референдума о его передаче РПЦ, в музее закрылся отдел по взаимодействию с церковью. И действительно, зачем он, референдум, теперь.

Всё как мы любим! Лето жаркое с ливнями и грозами. Достаем зонты и дождевики. Но холодно не будет.

А отдохнуть все равно удастся не всем. Число петербургских туристов, пострадавших от действий компании «Вим-Авиа», ранее объявившей о сокращении чартерной программы, туроператоры отказались озвучить. По данным «Фонтанки», путевки с вылетом из Северной столицы бортами «Вим-Авиа» продавали TUI и НТК «Интурист».