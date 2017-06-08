Сарсания отказался подтверждать возвращение Аршавина и Халка в "Зенит"

Спортивный директор ФК "Зенит" не подтвердил информацию о возвращении в команду, возглавляемую Манчини бывших её звёзд. С его слов, новый главный тренер намерен общаться с футболистами по-русски.

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания в интервью "Радио Зенит" поделился подробностями трасферной кампании клуба, а также рассказал, как проходит комплектование тренерского штаба. С его слов, говорить о возвращении в клуб Андрея Аршавина или Халка преждевременно.

"Пока с тренерским штабом эти кандидатуры не обсуждали. Необходимо, чтобы начался первый сбор. Манчини просмотрит всех футболистов, которые у нас есть. Только после этого будут приниматься определенные решения. Мы сейчас работаем над переходом трех-четырех игроков, которые, безусловно, усилят команду. Остальные позиции будут обсуждаться после того, как главный тренер познакомится с футболистами, которые находятся в распоряжении «Зенита»", – заявил Сарсания.

С его слов, у новичка команды Дениса Терентьева есть неплохие шансы закрепиться в основе. "На позиции левого и правого защитника играют русские футболисты: Игорь Смольников справа, Юрий Жирков – слева. Нам нужен человек, который будет конкурировать с ними и будет готов занять их место. Причем это должен быть россиянин. Думаю, Денис больше всего подходит для этой роли", – отметил спортивный директор.

А вопрос о будущем другого защитника – Доменико Кришито, который хочет вернуться в Италию, – по словам Сарсании, пока не решен. "В ближайшее время мы встретимся с Кришито и будем разговаривать и искать какой-то выход", – сказал он.

В тренерском штабе клуба останутся Анатолий Тимощук, Михаил Бирюков и Игорь Симутенков. Который свободно говорит по-итальянски. Хотя, со слов Сарсании, Манчини готов стать полиглотом и общаться с прессой и футболистами на нескольких языках. "Как попросите, так и будет. Манчини может общаться и на итальянском, и на английском. Тем более он собирается учить русский", – заметил Сарсания.