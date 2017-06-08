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08.06.2017 18:40

В Петербурге журналистам показали уникальный мюзикл

В Петербурге состоялся пресс-показ уникального мюзикла «Оскар и Розовая Дама. Письма к Богу». Журналисты первыми увидели постановку, над которой в течение года трудилась огромная команда актёров и авторов.
В Петербурге журналистам показали уникальный мюзикл

Уникальность мюзикла заключается в том, что нём принимают участие неслышащие артисты, а слышащие научились «жестовому» пению. Но не только в этом.

В течение года вся команда слышащих актеров училась «жестовому» пению. И даже юные танцоры коллектива «Синяя птица», исполняя сложные танцы, «говорят» на жестовом языке. Отбор глухих исполнителей на главные роли проходил в несколько этапов. В январе на финальном кастинге были выбраны Илья Мельников и Виктория Барышникова, слабослышащие артисты из московского театра «Недослов».

Но, по мнению авторов постановки, участие в мюзикле глухих артистов не самая главная сенсация проекта. Главное достижение мюзикла «Оскар и Розовая Дама. Письма к Богу» в том, что они решились рассказать трагическую историю умирающего мальчика Оскара веселым языком мюзикла. Как показать больницу с тяжело больными детьми через песни и танцы? Создатели мюзикла, автор либретто и продюсер Ирина Афанасьева, автор либретто Мария Ошмянская, композитор Антон Танонов блестяще справились с этой задачей.

«Выход есть всегда», – говорит сиделка Роза мальчику Оскару, которому осталось жить всего 12 дней. И эти 12 дней станут для него жизнью длинной в 120 лет. Ту же самую мысль пытаются донести до зрителя и авторы «Оскар и Розовая Дама. Письма к Богу», превратив грустную историю Оскара в трагикомический мюзикл.

В Петербурге журналистам показали уникальный мюзикл

Сюжет нашумевшей повести Эрика-Эммануэля Шмитта однажды уже был воплощен на петербургской сцене: Владислав Пази в театре им. Ленсовета доверил роль Розовой дамы Алисе Фрейндлих. История о больном мальчике была рассказана, по отзывам критиков, пронзительно и гениально. И не случайно в итоге завоевала приз зрительских симпатий премии "Золотая маска" (2004-2005), ведь знаменитый сюжет Шмитта вряд ли кого-то оставит равнодушным. Глухие артисты мюзикла Илья Мельников и Виктория Барышникова выступают наряду со звездами музыкальной сцены – Верой Свешниковой и Антоном Авдеевым (поющие Пегги и Оскар).

Интригой по-прежнему остается имя исполнительницы роли Розовой Дамы. Хотя создатели и обещали об этом рассказать на пресс-показе, но в итоге решили раскрыть секрет только на премьере, которая состоится 14 октября в БКЗ «Октябрьский».


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