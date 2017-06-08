Луческу вернется. За вещами

Сообщения о возвращении Луческу в «Зенит» «в другом статусе» не соответствует действительности, заверил 8 июня «Фонтанку» источник, близкий к клубу.

Румынский специалист действительно приедет в Петербург на ближайших выходных, но только для того, чтобы забрать вещи, рассказал собеседник «Фонтанки».

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация о том, что Мирча Луческу, теперь уже бывший главный тренер петербургского клуба, может продолжить работу в «Зените» на какой-либо другой должности.

Фонтанка" писала о том, что бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу 7 июня заявил, что возмущён тем, как петербургский клуб обошёлся с ним по окончании сезона. По словам румынского специалиста, руководство сине-бело-голубых лично не сообщило ему о расторжении контракта. "На сайте клуба есть новость о назначении Манчини, но мне никто даже не позвонил", – заявил он.

31 мая стал известен размер финансовых претензий Луческу к петербургскому «Зениту» за досрочное расторжение контракта. Бывший наставник сине-бело-голубых требует 2 миллиона евро.