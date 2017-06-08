Туроператоры отказываются назвать число петербуржцев, пострадавших от проблем с «Вим-Авиа»

Число петербургских туристов, пострадавших от действий компании «Вим-Авиа», ранее объявившей о сокращении чартерной программы, туроператоры отказались озвучить.

По данным «Фонтанки», путевки с вылетом из Северной столицы бортами «Вим-Авиа» продавали TUI и НТК «Интурист». Обе подтвердили, что вынуждены отменять туры, поскольку не могут вовремя найти замену проблемному перевозчику. Как рассказали в НТК «Интурист», с 6 по 9 июня «Вим-Авиа» не смогла выполнить два рейса в Симферополь, из-за чего оператор отказался от туров с вылетами в эти даты.

TUI пришлось аннулировать все туры в Анталью с вылетом из Петербурга с 6 по 13 июня включительно, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе оператора. На вопрос, сколько рейсов и сколько пассажиров должны были ими воспользоваться, отвечать отказались.

Известно, что рейсы в Анталью совершал и Boeing 772, вместимость которого от 300 до 400 человек.

Напомним, массовые задержки рейсов у «Вим-Авиа» начались на прошлой неделе. Сама компания объяснила ситуацию «небывало высоким приростом пассажиропотока». 2 июня перевозчик заявил о намерении сократить 38 чартерных рейсов по всей стране (13% от общего числа), чтобы «стабилизировать ситуацию». Полный список отмененных маршрутов компания до сих пор не опубликовала.

За последнюю неделю от действий «Вим-Авиа» в целом по России пострадало уже более 10 тыс. человек, сообщила 8 июня Ассоциация туроператоров России (АТОР).