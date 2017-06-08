Еще
22:17 08.06.2017
Пришлите свою новость!
22:09
Сергей Фурсенко рассказал болельщикам "Зенита" о победе в Лиге Европы и новых футболистах
21:52
Водитель «Мерседеса» сгорел после ДТП во Всеволожском районе
21:38
Госстройнадзор: Храм Святой Нины в Полежаевском парке построен без разрешения
21:24
В Петербурге арестовали мурманскую дворянку за кухонный гарнитур на полмиллиона
21:14
Смольный увеличил прожиточный минимум на 80 рублей
21:04
На Новочеркасском водители массово поехали под «кирпич»
20:37
В Петербург приехал «Винзавод»
20:33
В Парголово сдан долгострой на 616 квартир
20:27
В Выборгском районе мужчина погиб после падения с 16 этажа
19:30
Команда военных поваров и пекарей ЗВО лидирует в конкурсе Минобороны РФ
19:15
В Петербурге открыли первый в России дом сопровождаемого проживания инвалидов
19:10
Станцию дегазации на «Новоселках» начнут строить к концу года
19:05
Навальный вернулся в Москву от испанских офтальмологов
18:58
Суд арестовал духовного лидера саентологов Петербурга
18:54
Hyundai передала FIFA машины для Кубка конфедераций
18:49
Коми обвинил администрацию Трампа во лжи
18:44
«Фонтанка» за 60 секунд – 8 июня
18:40
В Петербурге журналистам показали уникальный мюзикл
18:34
Сарсания отказался подтверждать возвращение Аршавина и Халка в "Зенит"
18:16
Луческу вернется. За вещами
18:13
Туроператоры отказываются назвать число петербуржцев, пострадавших от проблем с «Вим-Авиа»
18:10
Спецслужбы Абхазии передали ФСБ 5 предполагаемых террористов
17:58
Экс-глава ФБР: Трамп не просил прекратить расследование о «вмешательстве» России в выборы
17:43
Полиция эвакуировала Трафальгарскую площадь в Лондоне
17:33
Научное учреждение вынуждено продать недострой на Васильевском
17:24
В Петербурге оштрафовали за взяточничество главного инспектора Балтфлота
17:19
Депутаты Госдумы предложили отменить закон о блогерах
17:19
Путин поговорил с Си Цзиньпином в Астане
17:12
Матрас с подростками унесло в Финский залив
17:08
Новая «Игра престолов» установит рекорд по горящим каскадерам
17:04
В Петербурге мотоциклист выбросил 12 миллионов на ветер
17:02
Американский спутник связи выведен на орбиту "Протоном" и "Бризом"
16:50
СМИ: Луческу может продолжить работу в ФК "Зенит"
16:42
В финском аквапарке мальчик тонул под равнодушными взглядами посетителей
16:38
В РФ хотят запретить сервисы, позволяющие обходить блокировки сайтов
16:34
«Единороссы» предложили парламенту сажать на пять лет за «карусели» на выборах
16:28
Лавров поговорил с де Мистурой
16:21
Петербургские врачи сели на мотоциклы и велосипеды
16:12
Опрос: Консерваторы опередят лейбористов на 10% на выборах в Британии
16:10
В музее «Исаакиевский собор» закрылся отдел по взаимодействию с РПЦ
16:01
Бездомному отрубили палец в Бокситогорском районе за уход с рабочего места
16:00
Как железная дорога Россию и США соединила
15:51
Несостоявшийся бизнесмен ответит своей квартирой за аферу с НДС
15:39
"Зенит" откроет чемпионат в Хабаровске
15:34
Дацик отсудил 5000 евро за сигаретный дым в камере
15:31
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило Setl Group долгосрочный кредитный рейтинг «B+»
15:29
МВД: Яхтенный мост будет открыт в ближайшее время
15:24
МГУ обогнал Университет Хельсинки в рейтинге лучших вузов мира
15:20
Петербуржцев приглашают принять участие в озеленении города
15:16
Песков: Сайт президента ежедневно подвергается атакам. Но мы не хотим смешить публику
15:00
В Петербурге с начала года демонтировали более 3,5 тысячи рекламных конструкций
14:54
Синоптики обещают ливни и грозы в Петербурге
14:48
Во дворе на Новоизмайловском в ДТП погиб 2-летний ребенок
14:38
Лучше всего весной в Петербурге убирали Кронштадт
14:24
Жительница Купчино в суде заступилась за дочь, которая выкинула ее из окна
14:16
Поклонская: «Трансперенси Интернешнл» будут пилить дрова
14:12
Топ-менеджер Саентологической церкви Петербурга арестована за унижение адептов
14:05
УБЭП ушел с бухгалтерией и браслетами «Руси сидящей»
14:04
Банк ВТБ подал в суд на совладельца «Юлмарта»
14:00
У детсада на Северном забил горячий фонтан
13:57
Взрыв у посольства США в Киеве сочли "злостным хулиганством"
13:52
На дамбе из-за колеса столкнулись два микроавтобуса
13:48
Каменноостровский стоит. Горожане сообщают о перекрытиях
13:44
«Укртрансгаз» сообщил о рекордном транзите российского газа
13:28
Пятерых жильцов дома на Культуры эвакуировали из-за горящей кухни соседей
13:24
В Финляндии ожидается нехватка клубники из-за холодной весны
13:06
В "конфетах", которыми отравились дети в Чите, обнаружили наркотик
13:04
На реконструкции школы в Сестрорецке украли 72 миллиона
13:01
БДТ покажет премьеру фильма об Олеге Каравайчуке
12:57
Пулково ведет переговоры с лоукостерами, летающими в Европу и Юго-Восточную Азию
Предыдущие новости
Архив материалов
Туризм
Версия для печати
08.06.2017 18:13
3 Комментариев

Туроператоры отказываются назвать число петербуржцев, пострадавших от проблем с «Вим-Авиа»

Число петербургских туристов, пострадавших от действий компании «Вим-Авиа», ранее объявившей о сокращении чартерной программы, туроператоры отказались озвучить.

По данным «Фонтанки», путевки с вылетом из Северной столицы бортами «Вим-Авиа» продавали TUI и НТК «Интурист». Обе подтвердили, что вынуждены отменять туры, поскольку не могут вовремя найти замену проблемному перевозчику. Как рассказали в НТК «Интурист», с 6 по 9 июня «Вим-Авиа» не смогла выполнить два рейса в Симферополь, из-за чего оператор отказался от туров с вылетами в эти даты.

TUI пришлось аннулировать все туры в Анталью с вылетом из Петербурга с 6 по 13 июня включительно, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе оператора. На вопрос, сколько рейсов и сколько пассажиров должны были ими воспользоваться, отвечать отказались.

Известно, что рейсы в Анталью совершал и Boeing 772, вместимость которого от 300 до 400 человек.

Напомним, массовые задержки рейсов у «Вим-Авиа» начались на прошлой неделе. Сама компания объяснила ситуацию «небывало высоким приростом пассажиропотока». 2 июня перевозчик заявил о намерении сократить 38 чартерных рейсов по всей стране (13% от общего числа), чтобы «стабилизировать ситуацию». Полный список отмененных маршрутов компания до сих пор не опубликовала.

За последнюю неделю от действий «Вим-Авиа» в целом по России пострадало уже более 10 тыс. человек, сообщила 8 июня Ассоциация туроператоров России (АТОР).


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (3)
***
8 июня 2017 г. 18:45
jura_i: 777-200
jura_i
8 июня 2017 г. 18:32
Boeing 772 — НЕТ ТАКОГО САМОЛЁТА!
Udel
8 июня 2017 г. 18:20
ВИМ = ВаИвМа (баян)? Совпадение...
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
супермаркет цифровой техники КЕЙ
08.06.2017 08:00

КЕЙ назвал 5 главных правил при выборе гироскутера

Гироскутер или мини-сигвей – один из самых «трендовых товаров» 2016-2017 года.
Tele2
02.06.2017 18:02

Tele2 запускает услугу для пользователей навигаторов и мобильных карт

У Tele2 заработала новая услуга «Плюс навигация», которая позволяет частным и корпоративным абонентам пользоваться картами и навигатором без ограничения трафика в поездках по России.
aeroflot.ru
01.06.2017 11:02

Тульский пряник войдет в бортовое меню Аэрофлота

В присутствии губернатора Тульской области Алексея Дюмина и генерального директора Аэрофлота Виталия Савельева состоялась торжественная церемония подписания договора между Тульской кондитерской фабрикой «Ясная Поляна» и компанией «Аэромар»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Туроператоры отказываются назвать число петербуржцев, пострадавших от проблем с «Вим-Авиа»
Пулково ведет переговоры с лоукостерами, летающими в Европу и Юго-Восточную Азию
"Генералу Ватутину" предстоит ремонт в Ростовской области
Получения финской визы ждут уже 60 тысяч петербуржцев
Рейс из Петербурга в Ларнаку задержан на семь часов
На финской границе - трехчасовая пробка
Автомобилисты стоят на границе с Финляндией больше двух часов
«ВИМ-Авиа» до 15 июня сокращает чартерные рейсы
В Египте туристов оградят от домогательств местных жителей
Проносить алкоголь из duty free в самолет могут запретить
«Вим-Авиа» пролетает мимо курортов
Безграничная мобильная Европа
Долги «ВИМ-Авиа» приземлили пассажиров Пулково
Триада китайского туризма
Петербург недосчитался туристов
Туризм с рейтингом 18+
Конкурс от «Фонтанки»: «Моя самая большая рыба»
Зовусь я Ион Йонсен, мой дом — штат Висконсин
Отельеры сыграли на повышение
Быстрый шенген: где, если не в Финляндии?
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Петербурге мотоциклист выбросил 12 миллионов на ветер

Как железная дорога Россию и США соединила

У детсада на Северном забил горячий фонтан

Новости компаний
супермаркет цифровой техники КЕЙ
08.06.2017 08:00
КЕЙ назвал 5 главных правил при выборе гироскутера
Гироскутер или мини-сигвей – один из самых «трендовых товаров» 2016-2017 года.
Tele2
02.06.2017 18:02
Tele2 запускает услугу для пользователей навигаторов и мобильных карт
У Tele2 заработала новая услуга «Плюс навигация», которая позволяет частным и корпоративным абонентам пользоваться картами и навигатором без ограничения трафика в поездках по России.
aeroflot.ru
01.06.2017 11:02
Тульский пряник войдет в бортовое меню Аэрофлота
В присутствии губернатора Тульской области Алексея Дюмина и генерального директора Аэрофлота Виталия Савельева состоялась торжественная церемония подписания договора между Тульской кондитерской фабрикой «Ясная Поляна» и компанией «Аэромар»
Фотобанк Lori
31.05.2017 18:30
«РЖД Тур» предлагает летние железнодорожные туры - отдых на море
До летнего отпуска – рукой подать. Самое время начинать задумываться о ласковом море, залитых солнцем пляжах, цветущих магнолиях и незабываемом отдыхе в семейном кругу.
Фото предоставлено компанией РЖД Тур
30.05.2017 17:40
Сезонное предложение от РЖД Тур – летняя паровозная прогулка
«Есть такая страна на свете, где в своих поездах разъезжают дети» — эту цитату Джанни Родари можно увидеть на стене вдоль путей Малой Октябрьской детской железной дороги.
Самолет «Архангельск»
29.05.2017 17:20
Авиакомпания «Россия» назвала самолет в честь Архангельска
Для «России» Архангельск является одной из важных точек в географии полетов. В летнем сезоне 2017 года компания выполняет 2 ежедневных рейса из Архангельска в Санкт-Петербург.
Фото: РЖД Тур
18.05.2017 18:00
РЖД Тур предлагает экскурсионные туры выходного дня
Для тех, кто планирует интересные и необычные выходные, компания РЖД Тур подготовила несколько программ выходного дня, которые включают поездку на ретропоезде и экскурсию.
Tele2
16.05.2017 16:48
Петербургские абоненты Tele2 на майские праздники отправились в Финляндию
Tele2 подвела итоги роуминговой активности абонентов во время майских праздников. Петербуржцы традиционно вошли в число клиентов оператора, которые больше всего пользуются услугами связи в поездках, наряду с жителями Москвы, Челябинской области и Пермского края.
КЕЙ
16.05.2017 08:00
КЕЙ назвал самые популярные гаджеты для загородного отдыха
Приближается летний сезон, а значит самое время подумать, как организовать загородный уикэнд. Что может предложить современный рынок цифровой техники отдыхающим на природе?
Tele2
05.05.2017 17:41
Tele2 оценила туристическую активность петербуржцев и гостей города
Tele2 подвела итоги роуминговой активности в своей сети в 2016 году. Чаще всего из иностранных туристов в сети оператора в Петербурге регистрировались гости из Эстонии.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.