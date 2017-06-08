Спецслужбы Абхазии передали ФСБ 5 предполагаемых террористов

Сотрудниками госбезопасности Абхазии задержаны лица, причастные к деятельности запрещенного в РФ ИГ. Их передали российским коллегам.

"8 июня в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий антитеррористической направленности сотрудниками Службы государственной безопасности Республики Абхазии, совместно с российскими коллегами, задержаны 5 граждан Таджикистана, причастных к деятельности запрещенной во многих странах международной террористической организации «ИГИЛ». После проведения необходимых мероприятий задержанные переданы российской стороне для проведения оперативно-следственных действий", – сообщает пресс-служба СГБ Абхазии.

Подробности спецоперации, как и имена задержанных, не приводятся.