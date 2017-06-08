«Норманн» устранил дефекты на Витебском 73

Строительная компания «Норманн» выполнила работы по устранению дефектов каменной кладки переходных балконов жилого комплекса на Витебском пр-те, д. 73, корпус 3.

16-этажный дом по адресу Витебский проспект, 73, корпус 3 был построен в 2006 году. Застройщиком выступала компания ООО «АТР СПб-Юг». Заказчиком – «Росполитехппроект». Генподрядчиком – ЗАО «ИСГ «Норманн». При этом «Норманн» и «РосполитехПроект» были соинвесторами в равных долях.

Виктор Владимирович Сеппенен, председатель совета директоров строительной компании «Норманн»

«Норманн» – ответственный застройщик. Это был первый объект, в котором участвовала наша компания, и мы там были только соинвесторами. Но в связи с тем, что наш партнер «Росполитехпроект» обанкротился, мы приняли решение исправить недочеты, возникшие в процессе эксплуатации объекта. Важно отметить, что дефекты были следствием проектной ошибки. Но уже нет основного застройщика, из участников строительства комплекса в живых остались одни мы. На данные работы компания потратила более 5 миллионов рублей.

В современных проектах, выполняемых «Норманном», мы учитываем негативный опыт, полученный компанией в процессе строительства того объекта, и прилагаем все усилия, чтобы не допускать подобные просчеты в дальнейшем. После этого проекта мы приняли решения самим быть и заказчиком, и генподрядчиком на объекте. Но если возникают такие ситуации, мы, конечно, за собственный счет их исправляем. Мы никогда не бросаем собственные объекты».

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