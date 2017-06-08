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18:04 08.06.2017
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08.06.2017 17:58

Экс-глава ФБР: Трамп не просил прекратить расследование о «вмешательстве» России в выборы

 

Бывший директор ФБР Джеймс Коми заявил, что президент США Дональд Трамп не просил его прекратить расследование по предполагаемому вмешательству России в выборы в 2016 году. 8 июня он дает показания по этому вопросу в комитете Сената США по разведке.

«Как я понимаю — нет, нет», — ответил Коми на соответствующий вопрос.

Аналогичный ответ Коми дал на вопрос, просил ли его кто-либо, связанный с администрацией США, в частности с Минюстом страны, прекратить расследование, передает RNS.

Бывший директор ФБР Джеймс Коми, уволенный с поста президентом США Дональдом Трампом, 31 мая решился выступить на открытых слушаниях сенатского комитета по разведке по «российскому делу».

Как писала "Фонтанка", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 июня заявил о том, что сайт президента России регулярно подвергается кибератакам, осуществляемым с территории США, однако это не повод винить американские власти.

Трамп отправил в отставку Коми 10 мая по рекомендации министра юстиции, генпрокурора Джеффа Сешнса. По данным Белого дома, Коми злоупотребил своими полномочиями, закрыв дело против бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, на выборах 2016 года противостоявшей Трампу, об использовании частной электронной почты в служебных целях. Клинтон обвиняет в утечке корреспонденции российских хакеров.


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Фотобанк Pixabay.com
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Знаете ли вы, что жевательная резинка, духи и лекарства делают из нефти. В мире множество товаров производится из нефти, например, такой предмет женского гардероба, как чулки.
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