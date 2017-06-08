Прорыв бюджетной плотины

Субподрядчики «Метростроя» по обслуживанию дамбы уходят с объекта прямо в суды. Уже вторая компания, отвечающая за автоматику при наводнениях, не может добиться оплаты услуг. Собеседники «Фонтанки» в частных разговорах советуют искать деньги с дамбы «на поле стадиона».

ООО «Циклон», которое 5 лет занималось содержанием, эксплуатацией и ремонтом сооружений дамбы, а также инженерных систем, подало иск к «Метрострою» на 70 млн рублей. На объекте оно не работает с начала года, а компания-тезка, которую призвали ей на смену, с июня тоже решила умыть руки — и тоже из-за многомиллионных долгов. Субподрядчики уверяют, что до них не доходят деньги, хотя заказчик — дирекция комплекса защитных сооружений Минстроя — исправно платит «Метрострою» по трехлетнему контракту почти на 7 млрд.

Генподрядчик перестал перечислять средства «Циклону» к концу 2016 года. Около 4 месяцев компания работала бесплатно и на собственных резервах, задолженность перевалила за 80 млн рублей, утверждают в компании. В декабре истек срок контракта, на новый «Циклон» уже не претендовал. У «Метростроя», по договору, есть 60 дней с момента подписания акта сдачи-приемки работ. Таким образом, за декабрь оплата должна была пройти хотя бы 21 февраля. Генподрядчик частично погасил задолженность за сентябрь (13 млн из 22), однако 68 млн «Циклон» так и не получил. Выдержав паузу, компания в июне 2017 года пошла в суд, добавив к требованиям 2,7 млн неустойки.

Этот иск – своего рода прецедент. «Метрострою», который занят на крупнейших социально-значимых инфраструктурных стройках и привлекает десятки субподрядчиков, почти не приходилось с ними судиться в качестве ответчика. На компанию подают в суд ресурсники, Ростехнадзор, кредиторы по поручительству — даже собственное руководство, но из подрядчиков за последнее время в арбитраж приходил только ГлавПетербургСтрой (по делу, связанному с Фрунзенским радиусом). И уж точно «Циклон» потерял терпение первым из эксплуатантов Комплекса защитных сооружений.

Само собой, к новому году «Циклон» уже не работал на КЗС. В городе наберется с дюжину компаний, которые по своей квалификации и техническому вооружению могли бы выполнять его обязанности, говорят эксперты. Однако попасть на дамбу непросто — всех субподрядчиков «Метрострой» согласовывает непосредственно с Дирекцией КЗС, нужны лицензии ФСБ, особые допуски и т. п. Поэтому всех устроил такой вариант: в ноябре 2016 года была оперативно создана компания «Циклон-КЗС», которой достался штат предшественника и которая взяла на себя эксплуатацию: из принципиального — автоматика в период маневров (открытия и закрытия) и пожаротушение.

По информации «Фонтанки», контракт с новым субподрядчиком пролонгировался каждый месяц (хотя распоряжение Дирекции подразумевает заключение годовых соглашений). Эта «гибкость» договорных отношений «Циклону-КЗС» на пользу не пошла — ни одного транша со стороны «Метростроя» с января по июнь не было, утверждают субподрядчики. Представители компании заявили «Фонтанке», что задолженность составляет 69 млн рублей.

Само по себе тяжелое состояние субподрядчиков на стратегических объектах не новость. Проблема для города в целом заключается в том, что «Циклон-КЗС» на заключал контракт на июнь. Редакция запросила информацию по этому поводу у дирекции Минстроя, однако ответа по сути не получила. Зато корреспонденту – и здесь, без иронии, спасибо за прямоту – рассказали, что у дирекции с «Фонтанкой» «тонкие отношения» и руководство газету не жалует. Выражается это в том, что практически все запросы газеты игнорируются.

«Действие договора с этой подрядной организацией закончилось 31 мая 2017 года и планировалось его продление до конца года, – сообщили в «Метрострое». – Однако субподрядчик не дожидаясь подписания дополнительного соглашения, покинул объект. В данный момент составляется акт о передаче субподрядчиком подрядчику объекта, проводится аудит с целью составления дефектной ведомости, определения объема выполненных и невыполненных работ. На основании этого будут произведены окончательные взаиморасчеты».

Место «Циклона-КЗС» на данный момент никто не занял. Это значит, что подрядчика, который обеспечивал оперативное закрытие водо- и судопропускных сооружений во время ЧС, сейчас нет. Маневры на дамбе в случае наводнения — целая история, в них заняты как минимум 6 организаций. Кто-то отвечает за энергетику, кто-то за гидравлику, «циклоны» отвечали за автоматику. При полном закрытии задействованы около 200 человек, 30 человек — только из «Циклона-КЗС» (которых сейчас на дамбе нет). Собеседники "Фонтанки", близкие к "Циклонам", уверяют, что сейчас, в случае ЧС, дамбу просто некому закрывать. «Это не так, будем закрывать своими силами, у нас есть специалисты, – успокаивают в «Метрострое». – Мы эту дамбу строили». Наводнением, вроде, пока не пахнет, однако и системы пожаротушения — там, где речь не идет о тоннелях, тоже были в ведении ушедшего подрядчика. По некоторым данным, охранную часть работ могут взять на себя «ГК Охрана» и «Телрос»; официально они эту информацию не подтверждают, и договоры не заключены.

Как на условиях анонимности рассказывают источники, близкие к эксплуатации дамбы, проблемы с задолженностью есть не только у «Циклонов». Однако от авторизованных комментариев субподрядчики «Метростроя» отказываются. Некоторым и вовсе жаловаться не на что. Это относится, в частности, к «СтройКранСервису», который был занят еще на строительстве дамбы. Сейчас компания обслуживает энергетику, от лампочек до подстанций 110 тыс. вольт, дорогу от Горска до Кронштадта и частично водопропускные сооружения. «Раньше апреля, конечно, бюджет не платит, но в середине апреля мы за январь-февраль деньги получили, и дальше с люфтом в месяц нам все перечисляют, – говорит гендиректор Александр Клюг. – Ежемесячная оплата составляет порядка 7 млн рублей». При этом «СтройКранСервис» как раз может похвастать годовым контрактом — он истекает в конце 2017 года, как и генподрядное соглашение самого «Метростроя».

Собеседники «Фонтанки», которые бывали на профильных совещаниях, особо подчеркивают: сама дирекция КЗС министерства строительства перечисляет средства генподрядчику в срок. «Метрострой» на соответствующий вопрос ответа не дал. Компания с прошлого года строила четыре ветки метро, стадион и мост. О том, что у нее есть проблемы с оборотными средствами, говорят темпы роста кредиторской задолженности. С дефицитом сталкиваются даже собственные управления «Метростроя», идущие в субподряд.

Одной из причин, безусловно, является, банковское сопровождение контрактов. 963-е распоряжение правительства ввело новую систему расчетов при крупных контрактах. Теперь для того, чтобы просто войти в проект и получить оплату подрядчику приходится иметь дело с такими документами, как лимитно- заборная карта, лимиты платежей, реестр договоров и т. п. При этом согласование требуется получить не только от заказчика, но и, в ряде случаев, от банка, который обслуживает корреспондентский счет. Скажем, в случае с Невско-Василеостровской линией метро это «Россия», с Красносельско-Калининской – «Санкт-Петербург». По мысли чиновников, это позволяет избегать нецелевого использования средств; главное следствие для «Метростроя» – невозможность перекидывать деньги с одного проекта на другой; субподрядчикам, помимо согласований, приходится доказывать, что какой-нибудь работающий в офисе бухгалтер тоже имеет отношение к строительству конкретного объекта — иначе снять деньги со счета для его зарплаты они не смогут.

Однако контракт на эксплуатацию КЗС под банковское сопровождение не подпадает – он был заключен до того, как постановление правительства вступило в силу. Это обстоятельство и большой объем строительных обязательств компании породил новую фразеологию. Собеседники «Фонтанки» в частных разговорах советовали искать деньги с дамбы «на поле стадиона», а работу с «Метростроем» называли «работой за орден».

Комплекс защитных сооружений сдали в эксплуатацию в августе 2011 года. «Метрострой» был занят на его достройке с 2006 года (что характерно — еще одним подрядчиком выступал «Инжтрансстрой», которого метростроители сменили на стадионе Крестовского). В декабре 2011 года «Метрострой» выиграл первый трехлетний тендер на обслуживание и ремонт конструкций (7,4 млрд рублей). Летом 2015 года очередной контракт на три года со стоимостью в 6,7 млрд рублей вновь достался компании. По нему, генподрядчик должен будет осуществлять эксплуатацию и ремонт до конца 2017 года.

Николай Кудин, «Фонтанка.Ру»