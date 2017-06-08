Полиция эвакуировала Трафальгарскую площадь в Лондоне
Полиция Лондона 8 июня эвакуировала людей с Трафальгарской площади в связи с обнаруженным подозрительным предметом.
Как пишет «Газета.Ru», об этом сообщается в официальном твиттере полиции. Отмечается, что ситуация не рассматривается в качестве террористической угрозы.
#BREAKING: London: Reports of an incident near #TrafalgarSquare – area evacuated. #CharingCross station closed pic.twitter.com/egei8Q6ie4— Amichai Stein (@AmichaiStein1) June 8, 2017
Трафальгарскую площадь оцепили после того, как на соседней улице обнаружили подозрительный предмет, уточняет The Sun.
В полиции сообщили, что в ближайшее время кордоны на площади будут убраны.