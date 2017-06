Полиция эвакуировала Трафальгарскую площадь в Лондоне

Полиция Лондона 8 июня эвакуировала людей с Трафальгарской площади в связи с обнаруженным подозрительным предметом.

Как пишет «Газета.Ru», об этом сообщается в официальном твиттере полиции. Отмечается, что ситуация не рассматривается в качестве террористической угрозы.

#BREAKING: London: Reports of an incident near #TrafalgarSquare – area evacuated. #CharingCross station closed pic.twitter.com/egei8Q6ie4