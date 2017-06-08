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08.06.2017 17:22

Получено заключение о соответствии корпуса №6 квартала «Солнечный»

Получено заключение о соответствии корпуса №6 квартала «Солнечный»
«Солнечный»

Строительный комитет Ленинградской области, на основании результатов проведенной ранее комиссии, заключил, что дом №6 квартала «Солнечный» полностью соответствует всем техническим регламентам и проектной документации.

В настоящий момент все основные строительно-монтажные работы в корпусе №6 завершены, производится отделка квартир. Дом планируется ввести в эксплуатацию до конца 2 квартала 2017 года. На данном этапе более 95% из 180 квартир в корпусе №6 реализованы, однако в наличии представлены варианты в других домах квартала «Солнечный» в Мурино.

Общая площадь 16-этажного дома составила почти 13 тыс. кв. метров, первый этаж отведен под коммерческие помещения.

Справка о ГК «Арсенал-Недвижимость»
 


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Получено заключение о соответствии корпуса №6 квартала «Солнечный»
Строительный комитет Ленинградской области, заключил, что дом №6 квартала «Солнечный» полностью соответствует всем техническим регламентам и проектной документации.
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