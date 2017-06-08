В Петербурге оштрафовали за взяточничество главного инспектора Балтфлота

К штрафу в размере 240 тысяч рублей приговорили начальника инспекторского отделения инспекции безопасности мореплавания, водолазных и глубоководных работ Балтийского флота Владимира Дзбоева. Его признали виновным в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщает пресс-служба Горсуда, 8 июня Петродворцовый районный суд огласил приговор инспектору Балтийского флота Дзбоеву. Суд установил, что в течение полугода при проверке морских судов на предмет готовности к выходу в море фигурант выдавал свидетельства о годности. При этом фактически проверка ряда транспортных средств проведена не была. В качестве благодарности за попустительство по службе и выдачу незаконных свидетельств Дзбоев просил взятку. Реквизиты банковской карты, куда инспектор просил капитанов перевести деньги, фигурант отправлял СМС-сообщениями.

Всего в уголовном деле, как стало известно «Фонтанке», фигурирует 7 эпизодов. Взятка по каждому из них не превышала 10 тысяч рублей. В общей сложности главный инспектор Балтийского флота получил 52 тысячи рублей.