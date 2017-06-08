Путин поговорил с Си Цзиньпином в Астане

В Астане 8 июня состоялась встреча Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, сообщает пресс-служба Кремля. Главы двух государств обсудили актуальные вопросы российско-китайского сотрудничества.

"По нашей традиции, мы используем любую возможность для того, чтобы встретиться, поговорить о наших двусторонних отношениях и по международной повестке дня. Очень рад этой возможности", – сказал в начале встречи Владимир Путин.

"Каждая наша встреча приносит новые возможности для обмена мнениями. Рассчитываю, что в скором времени по вашему приглашению я посещу Россию с государственным визитом. В этом году у нас с вами также много встреч на различных площадках. Это говорит о том, что китайско-российские отношения сегодня находятся на высоком уровне и имеют стратегический характер и устойчивость", – ответил президенту России председатель КНР.

Лидеры стран находятся в Астане на саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества.