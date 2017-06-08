Депутаты Госдумы предложили отменить закон о блогерах

Депутаты Государственной думы предложили отменить закон, приравнивающий блогеров к средствам массовой информации. Инициатива включена в законопроект, внесенный в нижнюю палату парламента 8 июня депутатами от фракций ЛДПР, КПРФ и «Единой России».

В пояснительной записке к документу, которым предлагается запретить сервисы по обходу блокировок Роскомнадзора, авторы назвали неэффективным регулирование информации, распространяемой блогерами, и предложили перестать вести их реестр.

Напомним, принятый в 2014 году закон приравнял к СМИ пишущих в Интернете пользователей с аудиторией более 3 тысяч человек в сутки. Тех, кто самостоятельно подал заявку на включение в реестр или попал в него по воле Роскомнадзора, обязали публиковать контактную информацию и возрастные ограничения. Кроме того, популярным в Сети авторам запрещается распространять недостоверную и экстремистскую информацию. Сейчас в реестре 2196 блогеров, среди них, например, есть страница на Facebook журналистки Божены Рынской и сайт Ильи Варламова. Большинство страниц в разных социальных сетях, включенных в список, – это различные тематические группы.