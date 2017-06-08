В Петербурге мотоциклист выбросил 12 миллионов на ветер

Петербургский мотоциклист потерял 12 млн рублей на Западном скоростном диаметре.

Деньги выпали из рюкзака и романтично рассыпались по дорожному полотну. Сиротами банкноты пролежали недолго.

Как стало известно «Фонтанке», 8 июня в полицию Приморского района пришел 40-летний индивидуальный предприниматель и заявил об утрате денежных средств. По его словам, на 24-м километре ЗСД, после развязки с Богатырским проспектом по направлению к Белоострову, при движении на мотоцикле с высокой скоростью раскрылся рюкзак. Из него вылетели товарные накладные и пятитысячные купюры на общую сумму 12 млн рублей.

Как уточнил мотоциклист, несчастье случилось поздно вечером 6 июня, а запоздалый визит в полицию он объяснил необходимостью посоветоваться с адвокатом.

По данным «Фонтанки», выброшенные на ветер деньги мгновенно привлекли внимание автомобилистов. Останавливались на скоростной трассе и престижные иномарки. Особенной прытью отметился водитель Range Rover. Какую сумму он собрал, неизвестно. Зато известен сотрудник ЗСД Азиз, который тоже проезжал мимо и тоже остановился. Собрав 1,5 млн рублей, он передал их начальникам, а те, в свою очередь, отнесли в полицию.

Всего по состоянию на 17 часов 8 июня мотоциклисту возвращены 2 млн рублей. Про остальные десять, наверное, можно забыть.