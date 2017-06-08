Американский спутник связи выведен на орбиту "Протоном" и "Бризом"

Американский спутник связи 8 июня выведен на орбиту российской космической техникой.

Разгонный блок «Бриз-М» вывел на заданную орбиту американский космический аппарат связи «ЭкоСтар-21» (Echostar 21). Это был первый пуск ракеты-носителя (РН) «Протон» в 2017 году и 413-й космический запуск в ее летной истории, начиная с 1965 года, сообщает госкорпорация "Роскосмос"

Выведение космического аппарата на геосинхронную переходную орбиту было выполнено за счет пяти включений маршевого двигателя разгонного блока «Бриз-М». В соответствии с программой выведения отделение аппарата «ЭкоСтар-21» от разгонного блока произошло через 9 часов 13 мин после старта – в 15:58 мск. После отделения космический аппарат передан на управление заказчику.

«ЭкоСтар-21» стал самым тяжелым коммерческим спутником связи, запущенным с помощью ракеты-носителя «Протон», добавляет госкорпорация. Состоявшийся запуск – первый в 2017 году и 94-й для ракеты-носителя «Протон» с начала ее коммерческой эксплуатации в апреле 1996 года.