Американский спутник связи выведен на орбиту "Протоном" и "Бризом"
Американский спутник связи 8 июня выведен на орбиту российской космической техникой.
Разгонный блок «Бриз-М» вывел на заданную орбиту американский космический аппарат связи «ЭкоСтар-21» (Echostar 21). Это был первый пуск ракеты-носителя (РН) «Протон» в 2017 году и 413-й космический запуск в ее летной истории, начиная с 1965 года, сообщает госкорпорация "Роскосмос"
Выведение космического аппарата на геосинхронную переходную орбиту было выполнено за счет пяти включений маршевого двигателя разгонного блока «Бриз-М». В соответствии с программой выведения отделение аппарата «ЭкоСтар-21» от разгонного блока произошло через 9 часов 13 мин после старта – в 15:58 мск. После отделения космический аппарат передан на управление заказчику.
«ЭкоСтар-21» стал самым тяжелым коммерческим спутником связи, запущенным с помощью ракеты-носителя «Протон», добавляет госкорпорация. Состоявшийся запуск – первый в 2017 году и 94-й для ракеты-носителя «Протон» с начала ее коммерческой эксплуатации в апреле 1996 года.
Справка:
«ЭкоСтар-21» - новейший геостационарный космический аппарат, построенный на базе платформы SSL 1300, предназначен для оказания услуг мобильной спутниковой связи на территории Европы. Часть емкости спутника будет использовать Echostar Mobile Limited для своей сети подвижной спутниковой связи нового поколения, полностью поддерживающей IP- протокол. Echostar Mobile Limited – дочерняя компания Echostar, имеющая лицензию Европейского союза на создание интегрированной системы подвижной спутниковой связи со вспомогательным наземным сегментом. Расчетный срок активного существования спутника на орбите – 15 лет. «ЭкоСтар-21» - шестой спутник в орбитальной группировке Echostar и 29-й космический аппарат производства SSL, запущенный с помощью ракеты-носителя «Протон».