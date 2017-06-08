СМИ: Луческу может продолжить работу в ФК "Зенит"

Румынский специалист Мирча Луческу, в конце мая отправленный в отставку с поста главного тренера петербургского "Зенита", может продолжить работу в футбольном клубе в ином качестве.

Об этом 8 июня сообщил агентству "Р-Спорт" источник, знакомый с ситуацией.

"Фонтанка" писала о том, что бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу 7 июня заявил, что возмущён тем, как петербургский клуб обошёлся с ним по окончании сезона. По словам румынского специалиста, руководство сине-бело-голубых лично не сообщило ему о расторжении контракта. "На сайте клуба есть новость о назначении Манчини, но мне никто даже не позвонил", – заявил он.

31 мая стал известен размер финансовых претензий Луческу к петербургскому «Зениту» за досрочное расторжение контракта. Бывший наставник сине-бело-голубых требует 2 миллиона евро.

Напомним, Луческу возглавил «Зенит» летом 2016 года. По итогам сезона петербуржцы заняли третье место в чемпионате России, оставшись без Лиги чемпионов, и вылетели из Лиги Европы на стадии 1/16, проиграв бельгийскому «Андерлехту».

Новым главным тренером петербургской команды стал итальянец Роберто Манчини.