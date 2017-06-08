«Единороссы» предложили парламенту сажать на пять лет за «карусели» на выборах

В Государственную думу РС РФ 8 июня «единороссами» внесён законопроект об уголовной ответственности за махинации с бюллетенями на выборах. Правительство идею поддержало при условии, что авторы изыщут денежные средства.

Согласно тексту пояснительной записки, проект федерального закона направлен против незаконной выдачи избирательного бюллетеня для голосования за другого избирателя, заранее заполненного бюллетеня, а также против многократного голосования (или так называемой «карусели»).

В настоящее время наказание за подобные махинации регламентировано Административным кодексом, но законодатели предлагают квалифицировать подобные нарушения как уголовное преступление, которое дополнит Уголовный кодекс новой статьёй.

Наказание обозначено в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей, принудительных работ на срок до четырех лет или лишения свободы на аналогичный срок. Организованной группе за манипуляции с бюллетенями на выборах, как следует из текста документа, грозит до пяти лет принудительных работ, лишение свободы на тот же срок или штраф. Сейчас за подобные нарушения наказывают административным штрафом в размере до 50 тысяч рублей.

Авторами поправок в УК выступили главы профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас, а также депутат Виктор Пинский. Все – от партии «Единая Россия».

В заключении правительственной комиссии сказано, что законопроект поддерживается, но с учётом высказанных замечаний. Депутатам следует найти и обозначить источники финансирования на содержание следователей, в подследственность которых войдут преступления по новой статье.

В марте 2018 года в России пройдут следующие президентские выборы. Владимир Путин в интервью французской газете Le Figaro заявил, что последние избирательные кампании в России проходили в строгом соответствии с Конституцией. «Фонтанка» следила за тем, как в Петербурге массово ловили «карусельщиков» в ходе прошедших в 2016 году выборов. Вместо благодарности репортёр нашего издания получил административный протокол.