В РФ хотят запретить сервисы, позволяющие обходить блокировки сайтов

Сервисы, позволяющие просматривать заблокированные Роскомнадзором веб-сайты, могут оказаться под запретом в России благодаря инициативе депутатов Государственной думы от фракций ЛДПР, КПРФ и «Единой России». Соответствующий законопроект внесен в нижнюю палату парламента 8 июня.

Судя по тексту пояснительной записки, такие меры народные избранники сочли необходимыми в связи с «недостаточной эффективностью блокировок».

«Полностью достичь целей (по блокировке. — Прим. ред.) не удается», – считают авторы законопроекта Максим Кудрявцев, Николай Рыжак и Александр Ющенко. По их мнению, это связано с тем, что поисковые системы выдают ссылки на запрещенные ресурсы, а обязанности прекращать эту выдачу на них не возложены. Кроме того, различные технологии, позволяющие обходить блокировки, например VPN и так называемые анонимайзеры, доступны любому пользователю.

Чтобы запрещенные страницы и впредь оставались для россиян недоступными, депутаты предлагают запретить операторам поисковых систем выдавать на них ссылки и ограничить на территории страны использование сетей и программ, позволяющих обходить блокировки.

Парламентарии добавили, что решение Роскомнадзора о внесении сайта в список запрещенных с последующими мерами может быть обжаловано в судебном порядке. Однако народные избранники предполагают, что действие нового закона может быть не повсеместным. В документе предусмотрены исключения для систем обхода блокировок, если ими пользуются исключительно в рабочих целях подчиненные владельца подобных технологий.

Напомним, реестр запрещенных Роскомнадзором ресурсов появился в 2012 году после принятия соответствующих поправок в закон об информации. В список включаются веб-страницы, на которых, например, распространяется детская порнография, способы изготовления наркотиков, призывы к суициду. В разные годы регулятор блокировал такие сайты, как RuTracker, PornHub и LinkedIn.

Как писала «Фонтанка», накануне Роскомнадзор создал обратный список — в нем значатся 2257 добропорядочных сайтов, ограничивать работу которых не рекомендуется.