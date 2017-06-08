Лавров поговорил с де Мистурой

8 июня в Москве состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стефаном де Мистурой. Дипломаты говорили о путях решения конфликта на Ближнем Востоке.

"Спецпосланник дал высокую оценку действиям России по обеспечению соблюдения режима прекращения боевых действий в Сирии, в том числе в плане реализации подписанного 4 мая меморандума о создании зон деэскалации в САР. При этом с удовлетворением отметил, что переговоры в Женеве и Астанинский процесс взаимно дополняют друг друга", – сообщает пресс-служба МИД РФ.

В нём добавлено, что Лавровым и де Мистурой была "акцентирована важность закрепления позитивных результатов, достигнутых в ходе межсирийских консультаций в Женеве под эгидой ООН, в том числе применительно к конституционной проблематике". В этом контексте выделена задача сохранения и наращивания динамики переговоров, а также необходимости концентрации особого внимания на тематике борьбы с терроризмом.