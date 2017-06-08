Еще
18:04 08.06.2017
Пришлите свою новость!
17:58
Экс-глава ФБР: Трамп не просил прекратить расследование о «вмешательстве» России в выборы
17:43
Полиция эвакуировала Трафальгарскую площадь в Лондоне
17:33
Научное учреждение вынуждено продать недострой на Васильевском
17:24
В Петербурге оштрафовали за взяточничество главного инспектора Балтфлота
17:19
Депутаты Госдумы предложили отменить закон о блогерах
17:19
Путин поговорил с Си Цзиньпином в Астане
17:12
Матрас с подростками унесло в Финский залив
17:08
Новая «Игра престолов» установит рекорд по горящим каскадерам
17:04
В Петербурге мотоциклист выбросил 12 миллионов на ветер
17:02
Американский спутник связи выведен на орбиту "Протоном" и "Бризом"
16:50
СМИ: Луческу может продолжить работу в ФК "Зенит"
16:42
В финском аквапарке мальчик тонул под равнодушными взглядами посетителей
16:38
В РФ хотят запретить сервисы, позволяющие обходить блокировки сайтов
16:34
«Единороссы» предложили парламенту сажать на пять лет за «карусели» на выборах
16:28
Лавров поговорил с де Мистурой
16:21
Петербургские врачи сели на мотоциклы и велосипеды
16:12
Опрос: Консерваторы опередят лейбористов на 10% на выборах в Британии
16:10
В музее «Исаакиевский собор» закрылся отдел по взаимодействию с РПЦ
16:01
Бездомному отрубили палец в Бокситогорском районе за уход с рабочего места
16:00
Как железная дорога Россию и США соединила
15:51
Несостоявшийся бизнесмен ответит своей квартирой за аферу с НДС
15:39
"Зенит" откроет чемпионат в Хабаровске
15:34
Дацик отсудил 5000 евро за сигаретный дым в камере
15:31
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило Setl Group долгосрочный кредитный рейтинг «B+»
15:29
МВД: Яхтенный мост будет открыт в ближайшее время
15:24
МГУ обогнал Университет Хельсинки в рейтинге лучших вузов мира
15:20
Петербуржцев приглашают принять участие в озеленении города
15:16
Песков: Сайт президента ежедневно подвергается атакам. Но мы не хотим смешить публику
15:00
В Петербурге с начала года демонтировали более 3,5 тысячи рекламных конструкций
14:54
Синоптики обещают ливни и грозы в Петербурге
14:48
Во дворе на Новоизмайловском в ДТП погиб 2-летний ребенок
14:38
Лучше всего весной в Петербурге убирали Кронштадт
14:24
Жительница Купчино в суде заступилась за дочь, которая выкинула ее из окна
14:16
Поклонская: «Трансперенси Интернешнл» будут пилить дрова
14:12
Топ-менеджер Саентологической церкви Петербурга арестована за унижение адептов
14:05
УБЭП ушел с бухгалтерией и браслетами «Руси сидящей»
14:04
Банк ВТБ подал в суд на совладельца «Юлмарта»
14:00
У детсада на Северном забил горячий фонтан
13:57
Взрыв у посольства США в Киеве сочли "злостным хулиганством"
13:52
На дамбе из-за колеса столкнулись два микроавтобуса
13:48
Каменноостровский стоит. Горожане сообщают о перекрытиях
13:44
«Укртрансгаз» сообщил о рекордном транзите российского газа
13:28
Пятерых жильцов дома на Культуры эвакуировали из-за горящей кухни соседей
13:24
В Финляндии ожидается нехватка клубники из-за холодной весны
13:06
В "конфетах", которыми отравились дети в Чите, обнаружили наркотик
13:04
На реконструкции школы в Сестрорецке украли 72 миллиона
13:01
БДТ покажет премьеру фильма об Олеге Каравайчуке
12:57
Пулково ведет переговоры с лоукостерами, летающими в Европу и Юго-Восточную Азию
12:47
Хозяйка питбуля заплатит 75 тысяч покусанной петербурженке
12:40
Стоун: Мегин Келли плохо подготовилась к разговору с Путиным
12:32
Индонезия сосчитает и зарегистрирует все свои острова
12:18
Парламент Украины определил целью страны вступление в НАТО
12:13
На заводе КИНЕФ шланг напал на рабочего
12:08
На петербургской дамбе остановили работы, чтобы спасти крачек
12:05
В «Русь сидящую» пришли с обыском
11:59
Лоукостер Wizz Air увеличит число рейсов из Пулково до трех в неделю
11:56
В отключенный дом на Джамбула вернули газ
11:48
Мигель Данни едет в Москву
11:38
Истребители Super Hornet из США прилетели отрекламировать себя в Финляндии
11:37
Фурсенко о секретном контракте с Манчини: Когда я уходил из РФС, все сейфы были открыты
11:20
ВЦИОМ: Деятельность премьер-министра начинает расстраивать россиян
11:16
На Мурманском шоссе цементовоз уничтожил «Весту»
11:04
Сторчак: РФ погасила долги перед всеми суверенными кредиторами, кроме Кореи
10:58
В Ботаническом саду расцветет редкая «сестра» Царицы ночи
10:52
Смертельное ДТП под Лодейным Полем: столкнулись грузовики
10:46
«Нафтогаз Украины» не хочет вести переговоры с «Газпромом» на территории России
10:39
ЦБ введет новый механизм санации банков через месяц
10:33
Роспотребнадзор назвал регионы России, где меньше всего курящих
10:27
Обломки пропавшего над Мьянмой самолета и тела пассажиров нашли в море
10:21
"Генералу Ватутину" предстоит ремонт в Ростовской области
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
08.06.2017 16:28

Лавров поговорил с де Мистурой

8 июня в Москве состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стефаном де Мистурой. Дипломаты говорили о путях решения конфликта на Ближнем Востоке.

"Спецпосланник дал высокую оценку действиям России по обеспечению соблюдения режима прекращения боевых действий в Сирии, в том числе в плане реализации подписанного 4 мая меморандума о создании зон деэскалации в САР. При этом с удовлетворением отметил, что переговоры в Женеве и Астанинский процесс взаимно дополняют друг друга", – сообщает пресс-служба МИД РФ.

В нём добавлено, что Лавровым и де Мистурой была "акцентирована важность закрепления позитивных результатов, достигнутых в ходе межсирийских консультаций в Женеве под эгидой ООН, в том числе применительно к конституционной проблематике". В этом контексте выделена задача сохранения и наращивания динамики переговоров, а также необходимости концентрации особого внимания на тематике борьбы с терроризмом.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
АО «Строительный трест»
31.05.2017 12:15

В Петербурге пройдет «Добрый – ЗАбег!» для неравнодушных

17 июня сеть спортивных клубов OLYMP совместно с объединением «Строительный трест» проведет ежегодное благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!» в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове.
«ФОРТОЛЕТ»
31.05.2017 10:37

3-4 июня в форту Константин состоится фестиваль воздушных змеев "ФОРТОЛЕТ"

3 и 4 июня 2017г. при поддержке Администрации Кронштадтского района на территории историко-культурного комплекса форт Константин состоится 1-й международный фестиваль воздушных змеев «ФОРТОЛЕТ».
Фотобанк Pixabay.com
30.05.2017 17:20

Ч — чулки, или Нефтяная абвгдейка

Знаете ли вы, что жевательная резинка, духи и лекарства делают из нефти. В мире множество товаров производится из нефти, например, такой предмет женского гардероба, как чулки.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Экс-глава ФБР: Трамп не просил прекратить расследование о «вмешательстве» России в выборы
Депутаты Госдумы предложили отменить закон о блогерах
В РФ хотят запретить сервисы, позволяющие обходить блокировки сайтов
«Единороссы» предложили парламенту сажать на пять лет за «карусели» на выборах
Лавров поговорил с де Мистурой
МГУ обогнал Университет Хельсинки в рейтинге лучших вузов мира
Песков: Сайт президента ежедневно подвергается атакам. Но мы не хотим смешить публику
Топ-менеджер Саентологической церкви Петербурга арестована за унижение адептов
Стоун: Мегин Келли плохо подготовилась к разговору с Путиным
Парламент Украины определил целью страны вступление в НАТО
Пять способов обойти новый закон об «авиадебоширах»
Реестр добропорядочных сайтов
Госстартер
Ректорский раскол
Улыбок тебе, Катар
Новый «сноуден» США – снова женщина
Катар с саудитами разберется без нас
Бренд Ады Грызловой ушел в прошлое
«Зелёная энергия» и «белый шум» Трампа
Кто рано встает, тому генерал дает
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Петербурге мотоциклист выбросил 12 миллионов на ветер

Как железная дорога Россию и США соединила

У детсада на Северном забил горячий фонтан

Новости компаний
АО «Строительный трест»
31.05.2017 12:15
В Петербурге пройдет «Добрый – ЗАбег!» для неравнодушных
17 июня сеть спортивных клубов OLYMP совместно с объединением «Строительный трест» проведет ежегодное благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!» в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове.
«ФОРТОЛЕТ»
31.05.2017 10:37
3-4 июня в форту Константин состоится фестиваль воздушных змеев "ФОРТОЛЕТ"
3 и 4 июня 2017г. при поддержке Администрации Кронштадтского района на территории историко-культурного комплекса форт Константин состоится 1-й международный фестиваль воздушных змеев «ФОРТОЛЕТ».
Фотобанк Pixabay.com
30.05.2017 17:20
Ч — чулки, или Нефтяная абвгдейка
Знаете ли вы, что жевательная резинка, духи и лекарства делают из нефти. В мире множество товаров производится из нефти, например, такой предмет женского гардероба, как чулки.
Самолет «Архангельск»
29.05.2017 17:20
Авиакомпания «Россия» назвала самолет в честь Архангельска
Для «России» Архангельск является одной из важных точек в географии полетов. В летнем сезоне 2017 года компания выполняет 2 ежедневных рейса из Архангельска в Санкт-Петербург.
19.05.2017 17:53
Открылся первый музей "Бессмертного Ленинграда"
В 295-й гимназии Фрунзенского района открылся новый музей "Бессмертный Ленинград", посвященный героической истории ленинградцев времен Великой Отечественной войны.
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54
Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
«Год до поступления: время выбирать вуз!»
11.05.2017 10:10
Десятиклассникам и их родителям расскажут как выбрать профессию и вуз
Решение о выборе вуза и профессии всегда одно из самых важных и сложных не только в жизни старшеклассника, но и всей его семьи. 14 мая специалисты образовательного форума «Навигатор Поступления» расскажут десятиклассникам и их родителям о том, с чего начать выбирать профессию и вуз
Фото: ООО "Группа компаний "Дарница"
10.05.2017 10:29
В Петербурге вместо слов поздравлений раздавали свежий хлеб
Двадцать тысяч батонов «Аладушкин» было роздано девятого мая на городских праздниках в пяти муниципальных округах Санкт-Петербурга: Петроградском, Калининском, Адмиралтейском, Красногвардейском и Московском районах.
03.05.2017 13:16
«Фонтанка» выберет лучший офис и его команду
Премия интернет-канала [Фонтанка.Офис] «Золотая скрепка» ориентирована на коллективы компаний Петербурга и Ленобласти. По итогам онлайн-голосования на сайте интернет-газеты «Фонтанка.ру» будут выбраны «Лучший офисный коллектив», «Лучшее офисное пространство», а также «Лучший коллектив СМИ» 2017 года
Tele2
28.04.2017 16:35
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» ищут социальных предпринимателей, готовых побороться за миллион
Tele2 объявляет о начале III Всероссийского конкурса социальных предпринимателей «Навстречу переменам»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.