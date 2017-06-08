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08.06.2017 16:17

Будущее новостроек – за совместным проектированием

Привычные подходы к многоэтажной застройке города уходят в прошлое. По мнению экспертов, проектирование и благоустройство новостроек будущего предполагают активное участие жильцов.*
Будущее новостроек – за совместным проектированием
ГК «УНИСТО Петросталь»

В рамках VI биеннале «Архитектура Петербурга» группа молодых архитекторов «U And» предложила ГК «УНИСТО Петросталь» реализовать проект зоны соседского досуга для ЖК «Аннинский парк».

В основе идеи — соучастие жильцов в конструктивном создании площадки для отдыха, встреч и совместной деятельности. Проект включает в себя большую зеленую территорию с детскими и юношескими игровыми площадками, концептуальную зону встреч для взрослых, арт-объекты, помещения для коворкинга и мастер-классов.

По мнению архитекторов, инструментом для соучастия жильцов в проектировании может выступать конструктор-таблица, состоящая из блоков (освещение, функциональные элементы, арт-объекты, озеленение) и их возможных способов воплощения (домик на дереве, зона коворкинга, амфитеатр, огород пряных трав). Сначала жители дома генерируют идеи по обустройству территории, затем обсуждают их вместе с застройщиком и по итогу совместно выносится решение о реализации тех или иных элементов.

Но здесь сразу возникает вопрос: насколько готовы к таким социально ответственным решениям жильцы и смогут ли девелоперы предоставить им такую свободу?

Борис Юшенков, координатор проектов Центра Прикладной Урбанистики в Санкт-Петербурге, высоко оценивает идею партисипаторного конструктора.  При этом эксперт говорит о сложностях, которые могут возникнуть при реализации проекта. 

«Во-первых, необходимо привлечь жителей к обсуждению. Для этого недостаточно опросить активистов, следует провести глубинное интервью всех жителей комплекса, которое поможет выявить людей, настроенных не на критику, а на созидание. Это долгий и сложный процесс, но тогда и проектирование пройдет совершенно на другом уровне. Вторая задача застройщика – не просто слушать людей, а вовлекать. Привлечь их к реализации конкретных практических задач – сколотить беседку, посадить цветы, обустроить газон. Когда люди делают что-то своими руками, то и отношение к результату будет более бережливым».

Эксперт по урбанистике Николай Пашков поддерживает разработанную архитекторами методику, но сомневается в ее реализации:

«А что если жители предложат разместить на территории 20 пивных ларьков? Сможет ли застройщик удовлетворить потребности своих клиентов – это большой вопрос».

Застройщики отмечают, что с проблемой постепенного заселения квартала и продолжающейся стройкой жильцы новых районов сталкиваются уже не первое десятилетие.

«Мы можем смягчить влияние этих факторов на комфорт проживания людей: грамотно распланировать очередность строительства, соблюдать чистоту, договориться о размещении в непосредственной близости предприятий торговли и бытовых услуг, ускорить строительство школ и садиков, способствовать организации маршрутов общественного транспорта. Но здесь важна позиция самих жильцов: они должны максимально бережно относится к своему жилому комплексу», – говорит Арсений Васильев, генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь».

Компания «УНИСТО Петросталь» уже стала известна как девелопер, развивающий идею добрососедских отношений. Один из проектов застройщика, который особенно приглянулся жильцам, назывался «Петербургские соседи». На протяжении лета каждую неделю, в определенный день и час, мамы могли оставить своих детей на попечение «дежурным» соседям и аниматорам, чтобы заняться своими делами. Таким образом жители комплекса смогли найти повод познакомиться и помочь друг другу.

Судя по активности и настрою девелопера, шанс у идеи активного добрососедского общества есть. При этом застройщик призывает жильцов к активному соучастию — ведь без этого ничего не получится.

«К нам заселяется много молодых людей, у которых своя субкультура – квартиры они рассматривают часто как место «переночевать». Именно они формируют значительную долю спроса на новостройки в новых районах. Но есть и молодые семьи, они готовы культивировать добрососедство, но часто не очень активны, поэтому, чтобы все идеи и фантазии застройщиков, воплощенные в благоустройстве дворов, со временем не превратились в банальные газоны или того хуже парковки, жителям необходимо вместе с УК уделять внимание поддержанию благоустройства своих дворов» – добавляет Арсений Васильев.

Готовы ли застройщики и жильцы новостроек совместно воплощать современные урбанистические идеи — покажет время.

*"На правах рекламы"


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