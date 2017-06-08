Опрос: Консерваторы опередят лейбористов на 10% на выборах в Британии

По данным последних опросов, Консервативная партия и премьер-министр Британии Тереза Мэй опережают на выборах Лейбористскую партию во главе с Джереми Корбином на 10%, пишет 8 июня Independent.

Как показал опрос издания, консерваторов поддержат 44% избирателей, а лейбористов – 34%.

Также, по данным прогнозов, партия Мэй получит 74 места в парламенте на всеобщих выборах. Данный результат является самым большим со времен Маргарет Тэтчер, сообщает «Газета.Ru».

Парламентские выборы проходят в Великобритании 8 июня. По мнению Терезы Мэй, на выборах в парламент люди будут голосовать и за то, кто станет премьером, кто поведет Британию на переговоры с ЕС по Brexit и у кого есть план по их осуществлению, чтобы заключить наилучшую для британцев сделку.