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18:04 08.06.2017
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08.06.2017 16:12

Опрос: Консерваторы опередят лейбористов на 10% на выборах в Британии

По данным последних опросов, Консервативная партия и премьер-министр Британии Тереза Мэй опережают на выборах Лейбористскую партию во главе с Джереми Корбином на 10%, пишет 8 июня Independent.

Как показал опрос издания, консерваторов поддержат 44% избирателей, а лейбористов – 34%.

Также, по данным прогнозов, партия Мэй получит 74 места в парламенте на всеобщих выборах. Данный результат является самым большим со времен Маргарет Тэтчер, сообщает «Газета.Ru».

Парламентские выборы проходят в Великобритании 8 июня. По мнению Терезы Мэй, на выборах в парламент люди будут голосовать и за то, кто станет премьером, кто поведет Британию на переговоры с ЕС по Brexit и у кого есть план по их осуществлению, чтобы заключить наилучшую для британцев сделку.


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Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России, представленная в Санкт-Петербурге брендом «Эталон ЛенСпецСМУ», в Московском регионе - брендом «Эталон-Инвест», является активным участником Петербургского Международного Экономического Форума.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
ЖК «Образцовый квартал»
19.05.2017 17:10
«Образцовый квартал» предлагает весенние цены в готовых домах
В ЖК «Образцовый квартал» до конца мая на любую квартиру предоставляется скидка 200 000 рублей. Жилой комплекс был введён в эксплуатацию в октябре 2016 года.
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