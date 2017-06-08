Снижена ставка для покупателей квартир «Строительного треста»

Банк «ВТБ24» – стратегический партнер объединения «Строительный трест» – снизил ставку для покупателей квартир в строящихся и сданных комплексах компании до 10% годовых по программе «Больше метров – меньше ставка».

Согласно условиям ипотечной программы, ставка 10% годовых действует при покупке квартиры площадью от 65 кв. метров. Первоначальный взнос должен составлять 20% от стоимости приобретаемого жилого помещения. Срок кредита: до 30 лет. Сумма кредитования от 600 тыс. до 60 млн рублей. Обязательное условие акции – личное страхование, страхование объекта после завершения строительства.

Ипотечное кредитование по сниженной процентной ставке – 10% – доступно покупателям квартир в ЖК OSTROV на Петровском острове, ЖК «Капитал» в Кудрово, ЖК NEWПИТЕР в пос. Новоселье, ЖК «Пляж» в Сестрорецке, ЖК «Лиственный» в Выборгском районе.

Напомним, что в банке «ВТБ24» также действует специальная ставка 10,7% годовых на квартиры в строящихся домах площадью менее 65 кв. метров. Ставка действует при условии страхования жизни и здоровья заемщика.

Справка о компании АО «Строительный трест»