В музее «Исаакиевский собор» закрылся отдел по взаимодействию с РПЦ
В музее «Исаакиевский собор» закрылся отдел по взаимодействию с РПЦ. Информацию об этом «Фонтанке» 8 июня подтвердили в пресс-службе учреждения культуры.
Отделом руководила Таисия Бартова-Грозовская (родственница священника Глеба Грозовского), занимавшая также пост заместителя директора. Как объяснили в музее, Бартова-Грозовская уволилась одновременно с директором Николаем Буровым, вместе с ее уходом закрылся и отдел по взаимодействию с Русской православной церковью.
«Это решение прежнего руководства, сейчас взаимодействием с РПЦ занимаются все подразделения музея. Закрывшийся отдел, в частности, занимался встречей делегаций», – добавили в пресс-службе.
Напомним, что 31 мая и.о. директора Исаакиевского собора назначили писательницу Ираду Вовненко. Ее предшественник Николай Буров выступал против передачи Исаакия Церкви. Весной стало известно, что комитет по культуре не будет продлевать с ним контракт.
Справка:
10 января 2017 года губернатор Георгий Полтавченко объявил о том, что вопрос о передаче Исаакиевского собора решен. После этого горожане разделились на два лагеря: поддерживающих и протестующих. 28 марта Горизбирком принял решение о проведении референдума о передаче Исаакия. Теперь документ должны рассмотреть в Законодательном собрании, в случае положительного решения инициаторам придется собрать 75 тысяч подписей петербуржцев.
На данный момент заявка о передаче собора от Русской церкви так и не поступила в городское правительство, в связи с чем официально процедура не была начата.