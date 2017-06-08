В музее «Исаакиевский собор» закрылся отдел по взаимодействию с РПЦ. Информацию об этом «Фонтанке» 8 июня подтвердили в пресс-службе учреждения культуры.

Отделом руководила Таисия Бартова-Грозовская (родственница священника Глеба Грозовского), занимавшая также пост заместителя директора. Как объяснили в музее, Бартова-Грозовская уволилась одновременно с директором Николаем Буровым, вместе с ее уходом закрылся и отдел по взаимодействию с Русской православной церковью.

«Это решение прежнего руководства, сейчас взаимодействием с РПЦ занимаются все подразделения музея. Закрывшийся отдел, в частности, занимался встречей делегаций», – добавили в пресс-службе.

Напомним, что 31 мая и.о. директора Исаакиевского собора назначили писательницу Ираду Вовненко. Ее предшественник Николай Буров выступал против передачи Исаакия Церкви. Весной стало известно, что комитет по культуре не будет продлевать с ним контракт.