Как железная дорога Россию и США соединила

08.06.2017 16:00

8 июня 1843 года началось строительство Николаевской железной дороги, которая сейчас под названием "Октябрьская" связывает Петербург и Москву. Ширина железнодорожных путей составила 5 футов, то есть 152,4 см. Откуда взялись именно такие цифры и при чем тут южные штаты Америки, знает Константин Ранкс.

8 июня. В этот день в 1843 году официально началось строительство Николаевской, ныне Октябрьской железной дороги от Петербурга до Москвы. Про эту дорогу ходит множество легенд, что связано с достаточно сложной историей проектирования столь важного для России проекта.

Как известно, вторая беда в России - это дороги, и тут кроме субъективных причин есть и объективные — это тотальное доминирование песчано-глинистых грунтов. Гравий, причем качественный, всегда был дефицитом. А протяженность дорог в России изрядная. Поэтому идея пускать транспорт по железной колее, не зависящей от дождя или снега, для которой нет понятия «распутица», была очень привлекательной.

Николай I, как известно, был ретроград в политике, но изрядный прогрессист в технических вопросах. Именно он счел наилучшим вариантом прямой путь из одной столицы в другую, причем дорога должна была быть сразу двухпутной. И вот это желание сделать всё как можно лучше, с прицелом на десятилетия вперед подтолкнула Николая к утверждению ширины пути.

Есть две основные легенды. Одна немного грубоватая, я не буду ее тут повторять, а другая претендует на глубину стратегической мысли — дескать, ширина колеи в 1524 мм была выбрана большей, чем в Европе, для того, чтобы вражеские войска со своими паровозами не могли пользоваться российской «железкой». При этом забывается, что предшественница Николаевской дороги, Варшаво-Венская, строилась с европейской колеей. Напомним, Царство Польское тогда было частью Российской империи и Варшаво-Венская дорога выходила за пределы ее границ.

Ширину в 5 футов ровно, или 60 дюймов, что и составляет 1524 мм, принесли в Россию американцы, а именно главный консультант Джордж Вашингтон Уистлер. Железнодорожные инженеры знали, что чем шире колея, тем более емкими могут быть вагоны и тем более крупными паровозы. Но главное — в южных штатах США была принята именно такая колея — в 5 футов ровно, и на такую колею уже было готово множество расчетов и типовых чертежей. Русские инженеры Павел Мельников и Николай Крафт, побывавшие в Америке перед началом проекта, также поддерживали это решение. Так эта ширина и прижилась в России.

А в самих США после Гражданской войны, в 60-е годы XIX века, когда победили северяне, все железные дороги в южных штатах были «перешиты» победителями под свой, точнее, британский стандарт. Но идеи и разработки уроженца американского Юга по-прежнему звучат в стуке колес от Балтики до Тихого океана.

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