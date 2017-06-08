Несостоявшийся бизнесмен ответит своей квартирой за аферу с НДС

Петербургского коммерсанта приговорили к конфискации квартиры и 2 годам условно по делу о незаконном возмещении НДС при поставке меховых и норковых шуб.

Как сообщает пресс-служба Горсуда, приговор Алексею Хрупу огласил Московский районный суд 8 июня. Его признали виновным в незаконной банковской деятельности и отмывании денег, в результате чего им и его подельниками был извлечен доход в 6 млн рублей.

Подельниками Хрупа оказались его мать и отец. Последних обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, и они решили пойти на досудебное соглашение. Их сын, по всей видимости, в родителей не пошел, как не пошел и на сделку со следствием.

Родители получили по пять лет колонии общего режима каждый. Сына приговорили к двум годам условно и конфискации квартиры в доход государства. Решения о лишении жилья Хруп, судя по его реакции, совсем не ожидал.