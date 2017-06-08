"Зенит" откроет чемпионат в Хабаровске

Петербургский "Зенит" стартует в новом чемпионате России по футболу на Дальнем Востоке.

8 июня «Спорт-Экспрессу» стал известен предварительный календарь первого тура чемпионата России-2017/18, который сегодня рассматривается на общем собрании РФПЛ.

Планируется, что будут утверждены первые 8 туров, а дальнейшее точное расписание будет известно по результатам отборочных турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В первом туре встречаются (дата первого тура – 16 июля):

"Анжи" – ЦСКА

"Локомотив" – "Арсенал"

"СКА-Хабаровск" – "Зенит"

"Рубин" – "Краснодар"

"Тосно" – "Уфа"

"Спартак" – "Динамо"

"Урал" – "Ростов"

"Терек" – "Амкар"