"Зенит" откроет чемпионат в Хабаровске
Петербургский "Зенит" стартует в новом чемпионате России по футболу на Дальнем Востоке.
8 июня «Спорт-Экспрессу» стал известен предварительный календарь первого тура чемпионата России-2017/18, который сегодня рассматривается на общем собрании РФПЛ.
Планируется, что будут утверждены первые 8 туров, а дальнейшее точное расписание будет известно по результатам отборочных турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы.
В первом туре встречаются (дата первого тура – 16 июля):
"Анжи" – ЦСКА
"Локомотив" – "Арсенал"
"СКА-Хабаровск" – "Зенит"
"Рубин" – "Краснодар"
"Тосно" – "Уфа"
"Спартак" – "Динамо"
"Урал" – "Ростов"
"Терек" – "Амкар"