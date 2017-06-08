Дацик отсудил 5000 евро за сигаретный дым в камере

Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу гонителя петербургских проституток Вячеслава Дацика на нечеловеческие условия содержания в камере. Россия выплатит ему 5000 евро.

Как сообщил «Фонтанке» 8 июня адвокат Андрей Федорков, ЕСПЧ рассматривал историю заключения Дацика, приговор за налет на салон сотовой связи. В исправительной колонии № 31 Красноярска Рыжий Тарзан (под таким прозвищем Дацик известен в мире бойцов без правил) к моменту подачи жалобы пробыл одиннадцать месяцев – с ноября 2013 года по октябрь 2014-го. Обращение в ЕСПЧ было обусловлено стесненными условиями проживания (1,9 квадратных метра на человека), переполненностью камеры, нехваткой кислорода и постоянным присутствием сигаретного дыма. Дацик не курит, и европейским судьям он доказал, что все просьбы переселить его в другую камеру руководством колонии были проигнорированы.

Страдания Дацика, как следует из решения ЕСПЧ, оценены в 5000 евро. Россия обязана перечислить сумму в рублях в течение трех месяцев по курсу, действующему на дату выплаты. За каждый день опоздания будут начислены проценты. Сегодня Дацик получил бы 320 тысяч рублей.

Рыжий Тарзан освободился из красноярской тюрьмы в марте 2016 года. После приезда в Петербург он объявил войну домам терпимости и после «голого марша» проституток по Васильевскому острову и налета на отель в Петроградском районе был задержан. В следственном изоляторе «Кресты» останется минимум до ноября. Курящие соседи в камере отсутствуют.