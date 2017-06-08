МВД: Яхтенный мост будет открыт в ближайшее время

Полиция отреагировала на материал «Фонтанки» о том, что недавно открытый Яхтенный мост в Петербурге закрыт. Ведомство заверило, что переправа в «ближайшее время» вновь будет доступна для пешеходов.

Как сообщает 8 июня пресс-служба МВД РФ, мост, соединяющий Крестовский остров и Приморский район, временно перекрыт в рамках подготовки стадиона «Санкт-Петербург» к Кубку конфедераций FIFA-2017. Ограничение ввели в рамках плановой проверки систем безопасности футбольной арены и прилегающей территории, в том числе подъездных путей, к Яхтенному мосту. Его пообещали снять в ближайшее время. Правда, уточнить, произойдет ли это до 17 июня, в МВД РФ готовы только после журналистского запроса. Последний уже направлен в адрес ведомства.

Яхтенный мост, открытый с помпой 25 мая, оказался перекрыт полицейским нарядом со стороны Приморского района утром 5 июня. Дежурный разъяснял недовольным гражданам, что на мосту «ремонт», «проверка», добавляя: «Вы вообще не сотрудники правоохранительных органов, чтобы тут ходить». По данным источников, мост закрыли для обеспечения безопасности до начала Кубка конфедераций – 2017.

Напомним, игры пройдут в Петербурге с 17 июня по 2 июля. В Кубке примут участие 8 команд, матч открытия состоится в Северной столице (сборная России встретится со сборной Новой Зеландии). Игры также пройдут в Москве, Казани и Сочи.