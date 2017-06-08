Рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило Setl Group долгосрочный кредитный рейтинг «B+»

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило холдингу Setl Group долгосрочный международный кредитный рейтинг «B+». Прогноз изменения рейтинга – «Стабильный». В настоящее время в России нет девелоперских компаний с уровнем международного рейтинга выше присвоенного холдингу «B+» (B1 по сопоставимой международной шкале).

S&P Global Ratings отметило долгосрочный рост прибыли Setl Group – объем выручки увеличился с 20 млрд. руб. в 2013 году до 61 млрд. руб. в 2016 году.

По международным оценкам, Setl Group занимает одну из самых значительных рыночных долей в Петербурге и Ленинградской области – 14% введенной в эксплуатацию недвижимости в 2016 году. (С момента основания xолдинг завершил строительство и сдал более 3,5 млн. кв. м общей площади жилой и коммерческой недвижимости). Setl Group входит в тройку крупнейших девелоперов в России.

Агентство прогнозирует рост выручки Setl Group на 15% в 2017 году и стабильную выручку в 2018 году. Прогноз «Стабильный» отражает адекватные показатели ликвидности и мнение агентства о том, что сильные показатели покрытия процентных расходов прибылью будут способствовать поддержанию кредитоспособности компании на текущем уровне. По прогнозам S&P Global Ratings, устойчивая бизнес-модель xолдинга позволит ему сохранить конкурентоспособность и в дальнейшем демонстрировать такие же показатели.

Среди петербургских девелоперов, которые не работают в Москве, рейтинг присвоен только Setl Group. Ряд девелоперов, которые реализуют свои проекты в том числе в столичном регионе, имеют следующие рейтинги. S&P Global Ratings присвоило ГК «Ренова-Стройгруп» рейтинг «В-», такой же – у ГК «Пионер». То же самое агентство ГК «Пик» присвоило рейтинг «В», а «ЛенСпецСМУ» (ГК «Эталон») – «В+». Группу LSR рейтингует другое агентство – Moody`s, рейтинг группы – «В1», что можно считать аналогом «В+».