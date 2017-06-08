Песков: Сайт президента ежедневно подвергается атакам. Но мы не хотим смешить публику

Сайт президента России регулярно подвергается кибератакам, осуществляемым с территории США, однако это не повод винить американские власти. Такое мнение в четверг, 8 июня, высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, хакерские атаки с территории разных стран мира фиксируются ежедневно, передает Лента.ру.

«Но я не хотел бы смешить публику заявлениями о том, что за этим стоит официальный Вашингтон. Ибо совершение хакерской атаки с территории какой-либо страны не может означать причастность официальных властей к этому», — сказал Песков в ответ на просьбу уточнить, стоят ли, по его мнению, за атаками спецслужбы США.

Как накануне писала "Фонтанка", президент США Дональд Трамп объявил, что выдвинет кандидатуру Кристофера Рея на пост главы ФБР. Он занимал должность министра юстиции при администрации президента США Джорджа Буша-младшего. Бывший директор ФБР Джеймс Коми, уволенный с поста президентом США Дональдом Трампом, сегодня выступит на открытых слушаниях сенатского комитета по разведке по «российскому делу». Трамп отправил в отставку Коми 10 мая по рекомендации министра юстиции, генпрокурора Джеффа Сешнса. По данным Белого дома, Коми злоупотребил своими полномочиями, закрыв дело против бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, на выборах 2016 года противостоявшей Трампу, об использовании частной электронной почты в служебных целях. Клинтон обвиняет в утечке корреспонденции российских хакеров.