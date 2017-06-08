В Петербурге с начала года демонтировали более 3,5 тысячи рекламных конструкций

Предписания Комитета по печати привели к демонтажу 3 656 тысяч рекламных конструкций с начала года по май. Штрафов назначили почти на 60 млн рублей.

О результатах борьбы с незаконной рекламой отчитались 8 июня члены Городского штаба по благоустройству. С начала года выявлено 3 200 нарушений, вынесено постановлений о назначении административного наказания на 58 млн рублей. Операторы наружной рекламы совместно с ГЦРР с 2016 по 2017 год демонтировали более тысячи отдельно стоящих конструкций. Работы активизированы в преддверии Кубка конфедераций.

В конце апреля на Невском проспекте разобрали 45 незаконно размещенных рекламных конструкций, расположенных на фасадах. Имеются в виду кронштейны, объемные буквы, щиты и т. п. Работы затронули участок Невского проспекта от Дворцовой площади до дома № 90.

Ранее "Фонтанка" сообщала о том, что конкурс по наружной рекламе, которого петербургский рынок ждал с 2013 года, вызвал недовольство у его участников. 7 июня, уже спустя пять дней после объявления торгов, один из операторов – «Постер» – обратился в УФАС с жалобой на их условия. Как говорится в документе (есть в распоряжении «Фонтанки»), Смольный поставил участников торгов в неравные условия. В УФАС подтвердили поступление жалобы и пообещали в течение трех рабочих дней решить, принимается она к рассмотрению или нет.

Напомним, всего в торгах участвуют 9,3 тыс. конструкций. За право десятилетней аренды город намерен выручить как минимум 985 млн рублей. Ранее операторы «Стоик» и «Сайн Сити» просили город отложить торги, так как в процессе их подготовки Смольный, по их мнению, создал неравные условия для участников.