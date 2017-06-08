Открыты продажи квартир тринадцатой очереди ЖК «Северная долина»

Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», вывела в продажу первые корпуса в рамках тринадцатой очереди жилого комплекса «Северная долина».

Плановый срок ввода домов в эксплуатацию – первый квартал 2019 года. «Главстрой-СПб» приступает к реализации квартир в тринадцатой очереди жилого района «Северная долина». Первыми в продажу поступили два корпуса (№2, №18б) общей площадью свыше 67 тыс. квадратных метров. Цена квадратного метра начинается от 68 тысяч рублей.

Корпус №2 возводится на улице Николая Рубцова. Он входит в комплекс зданий (корпуса №1 и №2) объединенных общим цокольным этажом. В доме запроектировано 540 квартир площадью от 24 кв. м до 58 кв. м. Все жилье передается с полной отделкой. В цокольной части здания разместятся объекты социально-бытовой сферы, а также автостоянка закрытого типа на 158 машино-мест.

Корпус № 18б будет расположен на Толубеевском проезде. В комплексе предусмотрена 821 квартира с отделкой «под ключ». Предложение включает студии, одно- и двухкомнатные квартиры. Покупателям доступны более десяти вариантов классических и европланировок.

В настоящий момент дома тринадцатой очереди ЖК «Северная долина» аккредитованы Банком «Санкт-Петербург», ВТБ24 и «Россельхозбанком». Минимальная процентная ставка по кредиту составляет 10,25%, срок кредитования – до 30 лет. На покупку жилья в этой очереди также действует программа с нулевым первоначальным взносом.

Справка о компании «Главстрой-СПб»