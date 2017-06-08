Синоптики обещают ливни и грозы в Петербурге

Ливни и грозы обещают в последний рабочий день горожанам петербургские синоптики.

Как сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на Гидрометцентр, 9 июня ночью и утром возможен дождь, местами сильный. Днем – кратковременные дожди, а местами – ливни и грозы. При этом замерзнуть горожанам не даст слабый южный ветер и температура воздуха — ночью до +13, днем до +19 градусов.

Сейчас в Северной столице около 20 градусов тепла, к вечеру возможен небольшой дождь.