Еще
18:04 08.06.2017
Пришлите свою новость!
17:58
Экс-глава ФБР: Трамп не просил прекратить расследование о «вмешательстве» России в выборы
17:43
Полиция эвакуировала Трафальгарскую площадь в Лондоне
17:33
Научное учреждение вынуждено продать недострой на Васильевском
17:24
В Петербурге оштрафовали за взяточничество главного инспектора Балтфлота
17:19
Депутаты Госдумы предложили отменить закон о блогерах
17:19
Путин поговорил с Си Цзиньпином в Астане
17:12
Матрас с подростками унесло в Финский залив
17:08
Новая «Игра престолов» установит рекорд по горящим каскадерам
17:04
В Петербурге мотоциклист выбросил 12 миллионов на ветер
17:02
Американский спутник связи выведен на орбиту "Протоном" и "Бризом"
16:50
СМИ: Луческу может продолжить работу в ФК "Зенит"
16:42
В финском аквапарке мальчик тонул под равнодушными взглядами посетителей
16:38
В РФ хотят запретить сервисы, позволяющие обходить блокировки сайтов
16:34
«Единороссы» предложили парламенту сажать на пять лет за «карусели» на выборах
16:28
Лавров поговорил с де Мистурой
16:21
Петербургские врачи сели на мотоциклы и велосипеды
16:12
Опрос: Консерваторы опередят лейбористов на 10% на выборах в Британии
16:10
В музее «Исаакиевский собор» закрылся отдел по взаимодействию с РПЦ
16:01
Бездомному отрубили палец в Бокситогорском районе за уход с рабочего места
16:00
Как железная дорога Россию и США соединила
15:51
Несостоявшийся бизнесмен ответит своей квартирой за аферу с НДС
15:39
"Зенит" откроет чемпионат в Хабаровске
15:34
Дацик отсудил 5000 евро за сигаретный дым в камере
15:31
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило Setl Group долгосрочный кредитный рейтинг «B+»
15:29
МВД: Яхтенный мост будет открыт в ближайшее время
15:24
МГУ обогнал Университет Хельсинки в рейтинге лучших вузов мира
15:20
Петербуржцев приглашают принять участие в озеленении города
15:16
Песков: Сайт президента ежедневно подвергается атакам. Но мы не хотим смешить публику
15:00
В Петербурге с начала года демонтировали более 3,5 тысячи рекламных конструкций
14:54
Синоптики обещают ливни и грозы в Петербурге
14:48
Во дворе на Новоизмайловском в ДТП погиб 2-летний ребенок
14:38
Лучше всего весной в Петербурге убирали Кронштадт
14:24
Жительница Купчино в суде заступилась за дочь, которая выкинула ее из окна
14:16
Поклонская: «Трансперенси Интернешнл» будут пилить дрова
14:12
Топ-менеджер Саентологической церкви Петербурга арестована за унижение адептов
14:05
УБЭП ушел с бухгалтерией и браслетами «Руси сидящей»
14:04
Банк ВТБ подал в суд на совладельца «Юлмарта»
14:00
У детсада на Северном забил горячий фонтан
13:57
Взрыв у посольства США в Киеве сочли "злостным хулиганством"
13:52
На дамбе из-за колеса столкнулись два микроавтобуса
13:48
Каменноостровский стоит. Горожане сообщают о перекрытиях
13:44
«Укртрансгаз» сообщил о рекордном транзите российского газа
13:28
Пятерых жильцов дома на Культуры эвакуировали из-за горящей кухни соседей
13:24
В Финляндии ожидается нехватка клубники из-за холодной весны
13:06
В "конфетах", которыми отравились дети в Чите, обнаружили наркотик
13:04
На реконструкции школы в Сестрорецке украли 72 миллиона
13:01
БДТ покажет премьеру фильма об Олеге Каравайчуке
12:57
Пулково ведет переговоры с лоукостерами, летающими в Европу и Юго-Восточную Азию
12:47
Хозяйка питбуля заплатит 75 тысяч покусанной петербурженке
12:40
Стоун: Мегин Келли плохо подготовилась к разговору с Путиным
12:32
Индонезия сосчитает и зарегистрирует все свои острова
12:18
Парламент Украины определил целью страны вступление в НАТО
12:13
На заводе КИНЕФ шланг напал на рабочего
12:08
На петербургской дамбе остановили работы, чтобы спасти крачек
12:05
В «Русь сидящую» пришли с обыском
11:59
Лоукостер Wizz Air увеличит число рейсов из Пулково до трех в неделю
11:56
В отключенный дом на Джамбула вернули газ
11:48
Мигель Данни едет в Москву
11:38
Истребители Super Hornet из США прилетели отрекламировать себя в Финляндии
11:37
Фурсенко о секретном контракте с Манчини: Когда я уходил из РФС, все сейфы были открыты
11:20
ВЦИОМ: Деятельность премьер-министра начинает расстраивать россиян
11:16
На Мурманском шоссе цементовоз уничтожил «Весту»
11:04
Сторчак: РФ погасила долги перед всеми суверенными кредиторами, кроме Кореи
10:58
В Ботаническом саду расцветет редкая «сестра» Царицы ночи
10:52
Смертельное ДТП под Лодейным Полем: столкнулись грузовики
10:46
«Нафтогаз Украины» не хочет вести переговоры с «Газпромом» на территории России
10:39
ЦБ введет новый механизм санации банков через месяц
10:33
Роспотребнадзор назвал регионы России, где меньше всего курящих
10:27
Обломки пропавшего над Мьянмой самолета и тела пассажиров нашли в море
10:21
"Генералу Ватутину" предстоит ремонт в Ростовской области
Предыдущие новости
Архив материалов
Доброе дело
Версия для печати
08.06.2017 15:20

Петербуржцев приглашают принять участие в озеленении города

Благотворительный проект «Санкт-Петербургу с любовью» приглашает горожан присоединиться к озеленению Северной столицы.

Акция пройдет в День России,12 июня. С 14.00 участники будут высаживать деревья и кустарники во дворе Детской академии наук (Морская наб. д.35 к.6). Организаторы привезут 315 деревьев – саженцев яблонь, груш, слив, туй и даже голубых елей. Также проект подарит детскому учреждению ягодные кустарники – крыжовник, черную, красную, белую смородину.

Маленькие воспитанники образовательного пространства вместе с педагогами возьмут шефство над зелеными подопечными, ухаживая за ними и наблюдая за ростом, цветением, плодоношением. Голубую ель посетители Детской академии наук станут наряжать на каждый Новый год.

«Мы хотим показать, что необязательно на праздник рубить дерево и приносить его в дом – наоборот, можно украсить живую», – говорит координатор проекта Татьяна Карелина.

Проект «Санкт-Петербургу с любовью» ставит перед собой цель – объединить неравнодушных жителей Петербурга, коммерческие компании и общественные организации и озеленить город. В частности, среди объектов проекта городские сады и скверы, которые находятся в плачевном состоянии и нуждаются в уходе.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Normann
08.06.2017 17:54

«Норманн» устранил дефекты на Витебском 73

Строительная компания «Норманн» выполнила работы по устранению дефектов каменной кладки переходных балконов жилого комплекса на Витебском пр-те, д. 73, корпус 3.
«Солнечный»
08.06.2017 17:22

Получено заключение о соответствии корпуса №6 квартала «Солнечный»

Строительный комитет Ленинградской области, заключил, что дом №6 квартала «Солнечный» полностью соответствует всем техническим регламентам и проектной документации.
«Строительный трест»
08.06.2017 16:07

Снижена ставка для покупателей квартир «Строительного треста»

Банк «ВТБ24» – стратегический партнер объединения «Строительный трест» – снизил ставку для покупателей квартир в строящихся и сданных комплексах компании до 10% годовых по программе «Больше метров – меньше ставка».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Петербуржцев приглашают принять участие в озеленении города
В пространстве «АпельсиныЧ» пройдет благотворительный концерт в пользу тяжелобольного мальчика
Петербургские гребцы с инвалидностью взяли 4 медали на турнире в Москве
Детей с тяжёлой инвалидностью переселяют из Павловского детдома во взрослый ПНИ, несмотря на обещания
На Крестовском пройдёт благотворительный марафон «Айда, Пушкин!»
Группа IOWA поздравила с праздником учеников петербургской коррекционной школы
Петербургский Детский хоспис отметил 14-й день рождения
Фонд AdVita просит помощи для своих подопечных
Петербургские танцоры на колясках стали чемпионами детского фестиваля «Парафест»
В Русском музее пройдёт акция «Лавка мира»
Помогите исполнить мечту Артемия
Беда не приходит одна
«Здесь и сейчас» – разговор на равных
«Антон тут рядом» зажег для нас маяк
На операцию Лизе нужно 1,4 млн рублей
Русфонд: «Спасибо за помощь»
Помогите Илье встать на ноги
Кристина хочет жить
Сказочная карета и фигурка-обнимашка порадуют любимый город
«Мечтаю услышать первые слова правнуков»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Петербурге мотоциклист выбросил 12 миллионов на ветер

Как железная дорога Россию и США соединила

У детсада на Северном забил горячий фонтан

© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.